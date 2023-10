Vlastníte e-shop? Získejte nové zákazníky díky odložené platbě

Provozování e-shopu může být řehole. Anebo taky ne, když víte, jak získat nové zákazníky s minimálními náklady. Stačí špetka kreativity a výsledek se dříve či později dostaví. Můžete nabízet nejrůznější bonusy, pořádat soutěže, aktivně využívat sociální sítě… anebo se zaměřit na to, po čem lidí opravdu touží. Pokud vaše platební brána nenabízí položku „odložená platba“, měli byste službu v dohledné době implementovat. Učinili tak již tisíce e-shopů a nakupující si novou platební metodu nemohou vynachválit. V čem spočívají její výhody a proč jednou z nejrychleji rostoucích globálních plateb?

Data hovoří za vše. Poslední studie Global Payments Report uvedla, že do tří let nakupující odloží bezmála každou desátou platbu. Rostoucí zájem o službu typu „buy now, pay later“ je evidentní především na evropských, afrických a blízkovýchodních trzích. Zdaleka největší boom zaznamenala ve Švédsku, kde odloženou platbu volí každý čtvrtý zákazník a jedná se tak o vůbec nejčastější typ platby. Skandinávii sekunduje Německo, kde odložené platby ukusují cca 18 % z koláče. Třetí příčku zaujímá Norsko s 13 %.

V České republice je počet transakcí výrazně nižší – pohybuje se kolem jednoho procenta. Důvodem však není nezájem ze strany nakupujících, ale spíše konzervativnější přístup e-shopařů. Navzdory tomu si odložená platba udržuje statut nejrychleji rostoucí platební metody a čeká ji světlá budoucnost. Obchodníci, kteří ji integrují do platební brány, rozhodně neprohloupí.

Jaké typy zákazníků vítají odloženou platbu s otevřenou náručí?

Princip odložené platby je velmi jednoduchý a e-shopaři se nemusí obávat zbytečných komplikací. Naopak mohou zaujmout zákazníky, kteří kladou velký důraz na bezpečnost a nechtějí za zboží platit před tím, než ho převezmou a fyzicky zkontrolují. V tomto směru jde „deffered payment“ dál než dobírka.

Další skupinu potenciálních zájemců představují zákazníci, kteří mají v době nákupu hlouběji do kapsy, ale nechtějí platbu řešit krátkodobou půjčkou. Odložená platba jim umožní nakoupit ihned a zaplatit až za několik týdnů. To vše bezúročně a bez skrytých poplatků.

A konečně lidé, kteří si nákupem nejsou ani trochu jistí a rádi by využili zákonnou 14ti denní lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu. To samozřejmě mohou i bez odložené platby, ale právě díky ní zboží pouze pošlou zpět a nemusí čekat, až jim prodejce vrátí peníze. Což se hodí především při nákupu módy a obecně zboží, které není snadné takto na dálku „utrefit“ – třeba snubního prstenu.

Neplatičům hrozí sankce

Zájemci o odloženou platbu prochází vstupní kontrolou neboli scoringem. Provinilci, kteří se opozdí s platbou, musí počítat s upomínkou a pokutou, případě s poplatky z prodlení. Naprostá většina zákazníků však dlužnou částku uhradí hned po prvním napomenutí – do prodlení se totiž dostávají spíše z roztržitosti než úmyslným bojkotem.