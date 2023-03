Ukážeme vám, jak jednoduše spárovat tiskárnu přes kabel, Bluetooth i WiFi

Jestli je nejefektivnější volbou spárování přes Bluetooth, WiFi nebo klasicky pomocí kabelu? Prozkoumali jsme za vás všechny možnosti a poradíme vám, jak tiskárnu jednoduše spárovat během pár minut.

Dříve nebyla jiná možnost, než připojit tiskárnu k počítači pomocí kabelu. Doba ale (naštěstí) pokročila a v dnešní době můžete využít kromě kabelového i bezdrátové připojení. Většina aktuálně vyráběných tiskáren nabízí možnost připojení přes USB kabel a k tomu přes WiFi nebo Bluetooth – někdy přes obojí.

Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet nebo USB?

Už při výběru tiskárny hledejte parametry jejího připojení. “Většina z nich bude mít možnost připojit přes kabel a přes WiFi. Kancelářské tiskárny mívají i možnost připojení přes ethernetový kabel a spousta domácích i profesionálních tiskáren umí tisknout i přes Bluetooth,” popisuje nejčastější typy připojení Karel Stratil ze specializovaného e-shopu www.rajtiskaren.cz.

Váháte, co si vybrat a co zrovna vy doma potřebujete? Sepsali jsme pro vás základní typy připojení do přehledné tabulky.

TYP PŘIPOJENÍ PRINCIP VÝHODY WiFi tiskárna se napojí do dostupné WiFi sítě velký dosah a možnost připojení zařízení WiFi Direct k tiskárně se přímo připojí zařízení, ze kterého se bude tisknout rychlé připojení a rychlý tisk bez nutnosti napojení na WiFi síť USB připojení tiskárny přes kabel do zařízení jednoduché připojení dostupné pro všechny tiskárny Ethernet napojení tiskárny přes ethernetový kabel do WiFi routeru řešení pro vytvoření síťové tiskárny pro tisk z více počítačů na jedné tiskárně Bluetooth spárování tiskárny a konkrétního zařízení rychlé připojení a tisk bez nutnosti odpojit se od WiFi

Pro domácí tisk využijete nejčastěji připojení přes WiFi a USB. Pokud víte, že budete tisknout pouze z jednoho počítače, bez obav tiskárnu připojte přes USB kabel – nemusíte si tak lámat hlavu s případným nečekaným výpadkem WiFi signálu.

Připojení tiskárny k počítači krok za krokem

Pokud budete tiskárnu připojovat přes USB kabel, neobejdete se bez instalačního souboru, Ten získáte buď spolu s tiskárnou na přiloženém CD, anebo je možné si jej stáhnout přímo z webu výrobce. Jakmile budete mít instalační soubor připravený, postupujte podle našeho jednoduchého návodu:

Otevřete instalační soubor a spusťte instalaci. Počkejte, dokud vás program nevyzve, abyste připojili tiskárnu. Připojte tiskárnu pomocí přiloženého USB kabelu a postupujte dále podle doporučení v instalačním programu. Instalace tiskárny je dokončená tím, že tiskárna vytiskne zkušební stránku.

TIP: Pro bezproblémovou instalaci nepřipojujte tiskárnu k počítači dříve, než se zobrazí výzva v instalační aplikaci.

I pro spárování tiskárny a počítače pomocí WiFi se neobejdete bez výše uvedených kroků. Připojte tedy tiskárnu přes USB kabel, jak je popsáno výše, a ve chvíli, kdy dojde k dokončení instalace, můžete přejít k připojení tiskárny do vaší WiFi sítě. V nastavení tiskárny ve vašem počítači vyberte možnost bezdrátového připojení a vyhledejte síť, ke které se má vaše tiskárna připojit. Jakmile bude připojení dokončeno (budete potřebovat heslo k vaší WiFi síti), můžete kabel odpojit a tiskárna zůstane bezdrátově spojená s vaším počítačem.