Účetní program Money S3 vám usnadní spoustu práce a je ideální volbou pro vaše podnikání

Jednodušší verze určené pro drobné živnostníky

Na trhu je k dostání hned několik modulů Money S3. Ten nejzákladnější je Money S3 Mini. Tento komplet je určený osobám, které nepotřebují řešit mzdovou evidenci ani skladovou vedou pouze evidenci daňovou. Výhodou je, že z této verze kdykoli můžete přejít na jakýkoliv jiný složitější modul. Jedinou podmínkou je, že doplatíte rozdíl v ceně. Tento program se dá propojit i s e-shopem, i když chybí skladová evidence. Přes e-shop konektor si stahujete alespoň faktury.

Money S3 využijí všichni

Mnohým nestačí vést si pouze daňovou evidenci. Proto existuje více kompletů než jen Money S3 Mini.

Money S3 Start je plná verze se všemi funkcemi. Není omezena počtem dokladů, ani pracovní agendou.

je plná verze se všemi funkcemi. Není omezena počtem dokladů, ani pracovní agendou. Money S3 Lite je vhodná pro menší firmy a má i zákaznickou podporu, ale počet dokladů je omezen.

je vhodná pro menší firmy a má i zákaznickou podporu, ale počet dokladů je omezen. Money S3 Sklad vede pouze skladovou evidenci a navazující agendy.

vede pouze skladovou evidenci a navazující agendy. Money S3 Business má sice daňovou evidenci, ale využijí ho jen ti, kteří nepotřebují sklady, mzdy pro zaměstnance a objednávky.

má sice daňovou evidenci, ale využijí ho jen ti, kteří nepotřebují sklady, mzdy pro zaměstnance a objednávky. Money S3 Premium vede kompletní ekonomickou agendu.

Nemusíte si vybírat mezi sestavenými moduly

U účetního programu Money S3 je obrovskou výhodou jeho flexibilita. Tak, jak se během let mění podnikání a vaše práce, může se měnit i tento účetní program. Kdykoliv jej totiž můžete rozšířit o všechny moduly, které jsou k dispozici. Máte program Money S3 Mini a už vám nestačí? Tohle není problém. Dokupte si například skladovou agendu, mzdy a personalistiku nebo knihu jízd. Vždy platíte jen za to, co opravdu potřebujete.

Nebojte se vyzkoušet účetní program Money S3. Má svou službu podpory a aktualizace jsou naprostou samozřejmostí.