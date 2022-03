Star Wars hračky a počítačové hry baví po celém světě. A to nejen děti

Star Wars

Legendární Star Wars vypráví příběh rodiny Skywalker. Ve všech filmech bojuje dobro proti zlu. Není proto divu, že se tyto filmy ujaly i v dětských hrách. Díky tomu vznikla celá řada hraček, knih, počítačových her, ale i školní potřeby či oblečení s motivy oblíbených hrdinů této hvězdné ságy. Nejmenší děti si mohou vzít své oblíbené hrdiny i do postele v podobě plyšových hraček či figurek – a ti starší ocení například konzolové hry.

Hračky pro nejmenší

Nejmenší děti milují plyšové hračky a rády s nimi usínají. Mezi nejoblíbenější figurku ze Star Wars se právem může řadit plyšová mluvící figurka Baby Yoda. Tento mazlík je vhodný pro holky i pro kluky. Trochu starší děti se mohou pobavit u LEGO Star Wars. Na trhu je celá řada této stavebnice, a výběr je opravdu široký. Děti si tak mohou stavět letadla, bitevní lodě nebo vozidla – a zažijí tak vesmírné dobrodružství.

Starší děti milují počítačové a konzolové hry

Starší děti je potřeba více zaujmou než ty menší. A počítačové či konzolové hry tuto práci zastanou. Jsou plné akčních scén a napětí. I zde je na výběr z mnoha her. Cenově se pohybují od pár stovek korun až po několik tisíc. Jsou to ale jsou to dobře investované peníze, protože vaše ratolesti z toho budou mít nefalšovanou radost. Mezi velmi oblíbené hry patří například Star Wars Jedi: Fallen Order – PS4. Tato hra je určena na konzoli PS4, PS4 Pro, ale též pro PS5 s mechanikou.

Dětem uděláte radost nejen legem nebo počítačovou hrou, ale určitě ocení i knižní sérii, školní potřeby nebo oblečení s motivy jejich hrdinů.