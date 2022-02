Scrum master může být jako hrdinové marvelovek

„Scrum master je tu pro vás kdykoliv. Učí vás, co je správné. Nevzdává se. Zlikviduje každého padoucha. Ví, že síla je ve spolupráci, odhodlání a důvěře,“ vyjmenovává Nikola nadšeně vlastnosti a schopnosti, které jsou pro scrum mastera charakteristické.

Označení „scrum master“ odkazuje k rugby, v němž se slovem scrum nazývá herní situace, kdy se shromáždí hráči jednoho i druhého týmu a ve skrumáži zvané „mlýn“ se snaží vybojovat míč na svou stranu. Podobně i scrum master vede projekty procházející různými „skrumážemi“. Jsou to projekty s vysokou mírou neurčitosti a komplexity, u nichž nelze dobře definovat jejich rozsah a přesně určit vnější vlivy. Scrum nám umožní se v průběhu projektu přizpůsobit a dobře reagovat na změny a nové požadavky.

Vytvořit spokojený a samostatný tým

Do plzeňské pobočky společnosti Siemens Advanta Nikola nastoupila před třemi roky na pozici testera do projektu PLCSIM Advanced. V rámci projektu se podílí na vývoji simulovaných PLC, která se používají například v konceptu Digital Twins – digitálních dvojčat. Díky tomuto konceptu si zákazník může vytvořit simulaci celé své reálné továrny. Když chce implementovat nějakou změnu, může si to nejprve vyzkoušet v simulaci a vše tak odladit ještě před uvedením do provozu.

Asi po roce dostala Nikola nabídku stát se ve firmě Advanta scrum masterem. „Upřímně řečeno, nevěděla jsem o této práci vůbec nic, ale přišlo mi to jako zajímavá příležitost. Nikdy bych nevěřila, že mě to bude tak bavit,“ přiznává dnes.

Jejím hlavním cílem je vybudovat a udržet spokojený a samostatný tým, který umí reagovat na změny, je v těsném kontaktu se zákazníkem a přesně rozumí tomu, co zákazník chce a potřebuje. Tento cíl se jí daří naplňovat, přestože někteří její kolegové byli zpočátku k této metodě poněkud rezervovaní. „Scrum je bohužel obecně poměrně špatně vnímán. Lidé o něm soudí, že je to jen spousta meetingů bez žádného výsledku. My jsme si tady ale vyzkoušeli, že to tak není. Scrum je agilní framework, který se nechá skvěle přizpůsobit potřebám týmu. Scrum nám pomáhá lépe pracovat, plánovat naši práci, ale také se poučit z vlastních chyb a zlepšovat se. Jsme jeden tým. Společně řešíme obtížné úkoly. Každý den je výzva a to nás na tom právě baví,“ říká Nikola.

Základem je přátelská atmosféra a otevřená komunikace

Základem úspěchu je přátelská atmosféra a otevřená komunikace. „Cítím se tu dobře. Jsem součástí týmu. Nikdy jsem se nebála o něčem mluvit, na něco se zeptat. S vedením v Advantě jsem hodně spokojená. Vedoucí nás tu opravdu poslouchají. Snaží se nás motivovat. Chtějí, aby se nám tu líbilo a dobře pracovalo. Do takového týmu prostě chcete patřit,“ uzavírá nadšeně.

„Můžu dělat, co mě baví, a jsou tu super lidi! Proto jsem v Siemensu tak ráda. A benefity taky nejsou k zahození!“ dodává s úsměvem. V Advantě aktuálně hledají nové kolegy. Díky svým kladným zkušenostem Nikola věří, že každý, kdo je přátelský, veselý, komunikativní, zkrátka každý, s kým je legrace a je nadšený do práce, skvěle zapadne do týmu!

Marvel a pistáciová

Ve volných chvílích je Nikola Sváčková nejraději v přírodě. „Jsem z malé vesničky na Vysočině, která je obklopena lesy, takže ráda trávím čas venku s manželem a pejsky,“ říká. Baví ji počítačové i deskové hry nebo filmy, zvláště pak ty od Marvel Studios. Co se týče jídla, to dobré si dokáže náležitě vychutnat, a pokud po něm následuje pistáciová zmrzlina, je gurmánský zážitek dokonalý.

Práce, která má smysl

Nikola Sváčková ve společnosti Siemens Advanta nejen působí na pozici scrum mastera, ale také programuje a je testerem v rámci projektu PLCSIM Advanced, ve kterém se vyvíjí simulátory hardwarových PLC. Tým, v němž pracuje, je mezinárodní, její kolegové pocházejí z Německa, Turecka, Indie nebo USA. „Práce na projektu mě baví, a to i proto, že náš produkt se hodně používá – máme zákazníky od výrobců gumových medvídků přes automobilový průmysl až po výrobce různých řídicích systémů.

Náš produkt se velmi uplatňuje i v rámci konceptu Digital Twins – digitálních dvojčat. V tomto konceptu jde v zásadě o to, že zákazník si může vytvořit simulaci své výrobní linky nebo i celé továrny, a když chce implementovat nějakou změnu, může si to nejprve virtuálně vyzkoušet,“ vysvětluje Nikola. Díky tomu se ušetří spousta času a nemalé peníze a také se sníží bezpečnostní rizika. „Pro mě je prostě skvělé vidět, že moje práce má smysl,“ dodává.

Přidejte se k Siemens Advanta

Siemens Advanta zaměstnává v České republice přes 300 odborníků, v Evropě pak více než tři tisícovky. Dlouhodobě se podílí na procesu vývoje produktů Siemens a identifikuje nové trendy na trhu s cílem naplňovat potřeby zákazníků prostřednictvím inovativních koncepcí a řešení.

V současné době Siemens Advanta hledá nové kolegy na místa vývojářů softwaru, programátory Linux a testery. Nová místa nabízí v Praze, Plzni a Brně. Zkušení vývojáři, absolventi i studenti technických oborů se mohou s nabídkou volných míst seznámit na www.siemensvyvojar.cz.