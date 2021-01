Samsung Galaxy A50 s vymakaným foťákem a ostrým displejem

V loňském roce uvedla společnost Samsung na trh své nejnovější dílo, a to Samsung Galaxy A50. A konkurovala ostatním telefonům ve střední cenové relaci opravdu zdatně. Samsung A50 má totiž opravdu velký displej, tři výkonné fotoaparáty, skvělou výdrž baterie a nejnovější Android. To ale rozhodně není všechno, co tento telefon může nabídnout.

Displej Samsung Galaxy A50

Samsung A50 na první pohled zaujme AMOLED obrazovkou s úhlopříčkou 6,4 palce. Rámečky jsou opravdu úzké, že je na první pohled skoro nejde ani vidět. Barvy vás také potěší, jsou syté i za zhoršených okolních světelných podmínek. Můžete si také nastavit Always-on displej, kdy bude telefon neustále zobrazovat čas a datum i v případě, že jej uzamknete. Celý displej je také chráněn odolným Gorilla Glass 3 a je v něm zabudovaná čtečka otisků prstů.

Fotoaparáty Galaxy A50

Jak již bylo zmíněno, Samsung Galaxy A50 je osazen třemi fotoaparáty, z nichž ten hlavní má rozlišení 25 Mpx a světelnost f/1.7, což je opravdu slušný výkon na telefon ve střední cenové třídě. Pořízené fotografie si dokážou zachovat věrnou barvu i ostrost, navíc prostředí aplikace je také velice srozumitelné. Druhý fotoaparát má rozlišení 5 Mpx – a dokáže přizpůsobit ostrost. Třetí ultraširoký fotoaparát má rozlišení 8 Mpx. Přední fotoaparát pořizuje velice slušné selfie snímky díky 25-megapixelovému snímači.

Hardware Samsung A50

Tento telefon funguje s osmijádrovým procesorem Exynos 9610. Operační paměť má kapacitu 4 GB, nicméně interní paměť má chvályhodných 128 GB. Samozřejmostí je varianta zvětšit úložiště pomocí microSD karty, pokud jste náročný uživatel různých aplikací či her. Nabíjení probíhá pomocí USB-C portu, a z nuly na 100 % telefon nabijete ani ne za dvě hodiny, což je také velice slušný výsledek.

Všichni, kdo milují focení, by měli tento telefon vyzkoušet!