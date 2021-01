Rádio je pořád oblíbenou součástí domácnosti. A jeho obliba roste

Lidé si často pouští rádio jen jako kulisu, která jim přináší odpočinek, a hlavně také informace. V autě jsou užitečné informace o dopravě, doma třeba zprávy ze světa, které rádia často vysílají. Nejenom, že oceníte tento informační přínos, ale rádio je také skvělým designovým doplňkem.

Proč si domů pořídit rádio?

Odpověď je jednoduchá – protože retro zase přichází do módy! A takové retro rádio je skvělý designový doplněk každého pokoje, nejenom obýváku. Za málo peněz tak dostanete hodně muziky. A to doslova. Na trhu je spousta moderních rádií, které jsou ale oděny do retro kabátku. V každém tak vzbuzují nostalgii jen při pohledu na něj. A pokud zrovna nechcete rušit partnera, který dává přednost televizi, jednoduše do něj zapojíte sluchátka a můžete si každý užívat svého rozptýlení.

Proč poslouchat rádio

Po náročném dni v práci si každý rád zarelaxuje. Někdo si zapne televizi, nicméně k uvolnění je mnohem vhodnější rádio, jelikož nezatěžuje hlavu obrazem. Stačí zavřít oči a naladit stanici, kde vysílají váš oblíbený styl hudby. Dnes si můžete vybrat ze spousty stanic, kde hrají povětšinou známé hity, a navíc se moderátoři snaží rozptýlit vaše myšlenky, což se jim opravdu daří.

Rádio vyvolává nostalgii

Také si při pohledu na takové retro rádio vzpomenete na časy, když jste byli malí? Ať už doma nebo u babičky? Dopřejte si tento „návrat do minulosti“ a instalujte rádio na takové místo, které uvidíte hned, když vejdete do obývacího pokoje. V ten moment se budete cítit lépe. Jedním pohyb jej zapnete a můžete si užít ten pravý Relax po celém dni v práci.

Způsob, jakým vnímáme důležitý obsah informací se změnil, ale výzkum ukazuje, že rádio má v digitálním věku stále pevné postavení na trhu.

Kam podle vás rádio míří? Bude mít stále relevantní přínos v příštích 50 letech? A dáváte přednost retro designu, nebo moderní verzi rádia?