PlayStation Plus: Služba pro vášnivé hráče

Cena předplatného

Službu PS Plus si můžete na měsíc pořídit již za cenu o trochu více než dvou set korun. Členství si samozřejmě lze zařídit také na delší dobu, a to tři měsíce – nebo rovnou celý rok. Stejně jako u jiných podobných služeb platí, že čím delší předplatné zakoupíte, tím levněji vás vyjde cena za měsíc. Jestliže se rozhodnete pro nákup ročního PS Plus, cena za jeden měsíc může klesnout až na 100 korun.

Výhody

Mezi největší výhodu této služby patří nabídka, která se neodmítá. Každý měsíc si totiž můžete zahrát dvě hry zcela zdarma. Přístup k nim budete mít po celou dobu, co jste členem PS Plus. Takto můžete získat opravdu různé tituly, vaše knihovna se proto bude neustále rozrůstat. Nemusíte se tak bát, že by nastal den, kdy si nebudete mít co zahrát. Díky PS Plus navíc můžete také využít možnosti hrát online ve více hráčích. Zábava se díky tomu tak několikanásobně zvětší. Multiplayer totiž umožňuje pořádání online turnajů, navíc se dostanete do komunity hráčů.

Slevy

Nejen, že při nákupu členství PS Plus získáte výše zmíněné výhody, navíc získáte také přístup k exkluzivním členským slevám. A to nejen na vybrané hry, ale i na různé doplňky a věci z PlayStation obchodu. Kromě toho se můžete těšit na předobjednávky, už vám nic neuteče. Těšit se můžete také na přístup k demoverzím, zkušebním betaverzím a na další odměny pro věrné členy.

PlayStation Plus je skvělým doplňkem pro každého hráče, který si rád zahraje na konzoli. Otevře vám totiž různé nové možnosti, díky kterým váš herní zážitek bude lepší než kdy dřív.