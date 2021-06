Platební brána Pays přichází s dalšími vylepšeními

Novinky v Pays nabízí další bonusy

Již doposud bodovala platební brána Pays především díky své schopnosti zvyšovat úspěšnost internetových plateb. Od minulého měsíce lze u ní využívat další řadu novinek. Nově zobrazuje veškeré příchozí platby, tedy nejen ty přes internet, ale rovněž veškeré transakce přes platební terminály. Konečně je tak možné mít přehled o platbách z e-shopu na jednom místě spolu s platbami z terminálů z kamenných prodejen. To zcela zásadně zjednodušuje přehled o denních platbách i tržbách.

Není to ale jediná změna, do které se platební brána Pays pustila. Firma ve spolupráci s partnery nabízí řešení internetových plateb v různých specifických oborech, ať již jde o hoteliéry, cestovní kanceláře, pořadatele kulturních akcí, poskytovatele video streamingu či pro laboratoře provádějící testy na Covid-19.

Pays se spolu s partnerskou firmou smsticket rozhodla taktéž podpořit českou kulturu. Ta patří mezi nejvíce zasažené oblasti pandemií covid-19. Pořadatelům jsou však nově nabízeny ty nejlepší podmínky pro prodej vstupenek na kulturní akce. V Pays věří, že i jejich vstřícný přístup podpoří kulturu a pomůže se jí opět nadechnout a vrátit do tradičních kolejí.¨

Platební brána Pays vás vrátí do hry

Covid-19 zdecimoval obchodníky i poskytovatele služeb. Během Covid-19 pomáhala platební brána Pays měnit zaběhlé formy prodeje na nové. Možná jste na tento vlak nestihli naskočit a stále se potýkáte s postcovidovým podnikatelským syndromem. Je čas s ním skoncovat a naplno využít výhody platební brány Pays. Ta vám umožní perfektní platby bez programování, ať již máte menší či velký e-shop. Dokonce vám poskytne možnost přijímat platby kartou, i když třeba jen nabízíte různé služby a zboží ve své kamenné provozovně. Platební brána tedy rozhodně není řešením pouze pro velké e-shopy. Pays je schopna plně nahradit malý e-shop i zajistit prodej přes Facebook.

Platební systém nasadíte zcela bez programátorů

Potřebujete vyřešit internetové platby? Rozhodně nemusíte programovat to, co již bylo naprogramováno, ale ani vychytávat chyby v oblastech, které již byly vychytány. Nepotřebujete si na platební systém najímat vlastní programátory, ani platit drahé programátorské práce jiným firmám. Pays funguje jako vaše vlastní platební brána. Přitom ji vůbec nemusíte programovat. Můžete se soustředit pouze na to, co umíte. Třeba na psaní knih, které se budou díky platební bráně Pays prodávat tak rychle, že je nebudete stíhat odesílat. Spustit platební bránu přitom zvládne každý, a to i bez pomoci IT specialistů či programátorů. V podstatě na to stačí 10 minut vašeho času. Nasadíte a zkoušíte. Formality stačí řešit později. Takže pokud chcete začít prodávat třeba již za 10 minut, platební brána Pays je tady i pro vás.

Pro Pays není problémem žádná platební metoda

Platební brána Pays je připravena na všechny platební metody. Platební karta, platba mobilním telefonem, převod… Jednoduše dokonce vygenerujete platební předpis na zálohovou platbu. Ten se odešle klientovi, po kterém chcete zálohu předem, e-mailem.

Nenarazíte dokonce ani na problém s technickým zařízením. Pays platební platba funguje v rámci webového rozhraní, na tabletech i na mobilních telefonech. Nemusí se jí tedy přizpůsobovat platící zákazník, ale platební brána se přizpůsobí jemu.

Základem jsou seriózní poplatky

Jsou to právě vysoké poplatky, kvůli kterým se můžete stát nekonkurenceschopnými. U Pays se toho však nemusíte obávat. V první řadě se můžete rozhodnout, jestli poplatek zaplatíte vy, nebo se naúčtuje zákazníkovi. V tom případě se připočte k částce, která se účtujete. Ceny u Pays jsou nízké, ale rovněž přehledné. Z běžných plateb platíte pouhých 19 až 39 Kč při převodu tržeb na svůj bankovní účet. Jasně stanovena je i výše poplatků, která se liší podle toho, zdali jde o platbu kartou, prostřednictvím PayPal, QR platbou, M-platbou či jde o platbu v hotovosti.

Proč volit platební bránu Pays a ne jinou konkurenční?

Platební brána Pays se dá nasadit skutečně extrémně rychle, přitom nejde o žádné kompromisní řešení, ale o zcela profesionální a propracovaný platební systém. Nasadit jde snadno na jakýkoliv web. Dokonce ani nemusí jít o e-shop. Prostě pouze na stránku či na Facebook umístíte platební odkaz. Opět je vše snadné a zcela bez programování. Platební brána Pays nabízí rovněž velice nízké poplatky. Pracuje ve třech režimech, kde v režimu Pays Direct mohou být tyto poplatky pouhých 0,6 % z placené částky. Firma též na rozdíl od konkurence neúčtuje žádný měsíční paušál a bát se nemusíte ani pokut za nízký obrat. Firma si účtuje pouze nízký transakční poplatek. Pak jsou tady skutečné perly mezi funkcemi, které u konkurence nemusíte vůbec hledat – nemá je totiž. Pojďme si je přehledně shrnout:

generuje platební předpisy,

umí opakované platby,

má rychlé SMS notifikace,

zasílá připomínky zákazníkům, kteří nedokončili platbu, díky čemuž se zcela zásadně zvyšuje úspěšnost zrealizování obchodu,

má integrovaný systém bezplatných vratek,

dokáže automaticky generovat a zasílat daňové doklady,

nabízí též celou řadu volitelných služeb (druhý pokus o platbu, připomínač plateb převodem, připomínač plateb kartou, nedokončené platby, opakovaný platební příkaz, internetovou pokladnu, virtuální platební terminál, režim 3D secure only, generování paragonů, faktur i voucherů, bezkontaktní identifikaci zákazníka vhodné například při výdeji hotových jídel a další).

Pays je jednoduchá a snadno nastavitelná platební brána s nadstandardními funkcemi, které jinde nenajdete. Samozřejmostí je i skvělá technická podpora.