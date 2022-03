Minecraft aneb počítačová hra, kterou si zamiluje každý

PC nebo konzole

Minecraft vznikl jako počítačová hra. Ovšem od roku 2011, kdy vyšla první verze, se objevila také řada dalších variant. Tuto hru si tak můžete zahrát i na konzoli. Pokud tedy nejste počítačový hráč, stačí si pořídit herní kupon pro vaši konzoli, a to ať už máte Xbox, PlayStation nebo Nintendo Switch. Svůj vlastní svět si můžete tvořit téměř na jakémkoliv herním zařízení.

Herní módy

V samotné hře si můžete vybrat z pěti různých herních módů. Mezi ty základní patří creative, survival a hardcore. Z těch si vybíráte hned na začátku, kdy vytváříte nový svět. Existují však ještě další dva – adventure a spectator. Ty lze nastavit pomocí příkazu. Mód creative nabízí nekonečné možnosti, hráč nemůže zemřít, zatímco může manipulovat s řadou věcí, přičemž má neomezené suroviny. Dokáže si tak vytvořit cokoliv, co si představíte.

Survival spočívá ve snaze hráče přežít ve světě na vlastní pěst. Hardcore má podobný princip, akorát je mnohem složitější než survival. Jakmile přijdete o svůj jediný život, už v tomto světe nemůžete pokračovat. V módu adventure jsou možnosti hráče výrazně omezené. Jako spectator pak nemůžete s prostředím vůbec interagovat, pouze sledujete svět jako divák.

Dimenze

Minecraft má tři základní dimenze. První, ve které se objevíte na začátku hry, je Overworld. Každá z dimenzí má své vlastní specifické vlastnosti. Mezi sebou jsou propojeny portály. Druhou dimenzí je Nether neboli podsvětí. To je tvořeno jinými materiály a setkáte se i s jinými příšerami. Třetí dimenze se nazývá The End. Ta je sice poslední, ovšem to neznamená, že by poté hra končila. I tato část má odlišné specifikace od těch předchozích.

Vždy se tak můžete těšit na nový obsah a další možnosti.