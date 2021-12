Jak porazit inflaci? Vsaďte na zlato, avšak hlídejte si jeho cenu

Není zlato jako zlato. Kdo by chtěl české, pohoří

Investiční zlato není rozhodně jakékoliv zlato. Zájem je především o investiční zlaté slitky, známé spíše pod názvem zlaté cihly. Pokud byste však chtěli české, máte smůlu. Žádná česká mincovna investiční zlato ve formě zlatých cihel nevyrábí. Mezi producenty světově uznávaných zlatých cihliček nepatří ani žádná slovenská mincovna. Proto na našem trhu dominuje švýcarské investiční zlato. Výběr je poněkud omezen, pestré jsou však ceny investičního zlata. Jak to, když by se měly řídit cenou zlata na komoditní burze?

Cenotvorba investičního zlata je poněkud složitější

Samozřejmě aktuální cenu zlata na komoditní burze sledovat musíme. Ona je základem ceny, kterou za investiční zlato zaplatíme. Je nejdůležitější, přesto ne jedinou položkou. O co se ještě musíme zajímat? Nějakou tu korunu si určitě připlatíme za značku slitku. Slitky od těch nejprestižnějších rafinerií jsou o něco dražší. V tomto případě neváhejte a připlaťte si. Dobrá značka je nejen zárukou kvality, ale i snadného prodeje slitku do budoucna u kteréhokoliv obchodníka. Pravdou je, že některé se prodávají hůř a může se stát, že slitek budeme schopni prodat jen u toho obchodníka, který nám zlato původně dodal, nebo jej zpeněžíme méně výhodně.

Cena investičního zlata je však tvořena i marží konkrétního obchodníka. A tady jednoznačně platí rada: Hlídejte si cenu zlata u obchodníků! Jde o vaše peníze! Existuje racionální důvod, proč jsou ceny tak odlišné? „Slitek ze stejné rafinérie, stejné hmotnosti a stejné ryzosti by měl mít ve stejné prodejní lokalitě i stejnou prodejní cenu,“ vysvětluje své nevyřčené „ne“ Pavel Trtík z e-shopu Zlate-mince.cz. Ten je jedním z největších specialistů na investiční zlato u nás. Neprovozuje pouze e-shop, ale i kamenné prodejny s investičním zlatem. To si koupíte v Obecním domě (2.patro) v Praze , v Dorn Office Centre v Brně, v bývalé budově Státní banky ve Vsetíně a na Dunajské ulici 68 v Bratislavě (Slovensko). Co prodejna, to luxusní adresa. Přesto patří mezi nejlevnější prodejce zlata. Trtík dodává, že sledovat cenu na komoditní burze nestačí. Je zapotřebí vždy srovnávat i ceny jednotlivých prodejců. Vybrat si je nutné ty, jenž na trhu působí již několik let. Zanedbat bychom tohle neměli ani při nákupu malých slitků. Jen díky tomuto přístupu nezaplatíme za investiční zlato více než Rakušané nebo Němci.

Neváhejte a nakupujte, zlaté časy nebudou trvat věčně

Cena zlata je dnes pod 40 000 Kč za unci zlata. Bývala i nižší, avšak pokles ceny kvůli výhodnějšímu nákupu nečekejte. Naopak, v příštím roce pravděpodobně překoná opět svůj historický rekord a pokoří hranici 46 000 Kč za unci. Teď máte ještě šanci nakoupit výhodněji.

Čekáním též necháváte své úspory na účtu mizet ve spárech inflace. Každý den nám z nich něco ukrojí. Je zbytečné váhat. Nákup investičního zlata není složitý. Zlato máte fyzicky v ruce, takže nejde o žádné virtuální vlastnictví. Proměňte většinu úspor na zlato a inflace vás pak neohrozí. Zlato je dlouhodobě považováno za silného bojovníka proti inflaci i za způsob uchování hodnoty majetku.Nezapomeňte pak ale následně nakupovat zlato z každého příjmu. Pokud to máte do kamenných prodejen daleko, využijte zcela bezpečný nákup zlata online. Zlato vám dojde domů jako pojištěná zásilka. Nákup zlata z každé výplaty online využívá stále více Čechů.