S předstihem se dá říct, že uvažovat o pořízení iPhonu XR rozhodně stojí za námahu. Obzvláště pokud patříte mezi fandy Applu. S novým iPhonem XR byste neměli sáhnout vedle. Vždyť se jedná o skutečný top model.

Stále kupředu a stále lepší

Pro společnost Apple a jeho dnes asi nejznámější a nejpoužívanější výrobek iPhone byl zlomovým rokem rok 2007, v němž Steve Jobs poprvé oznámil vydání v té době revolučního zařízení – chytrého telefonu ovládaného ne pomocí tlačítek, ale pomocí prstů a dotykové obrazovky. Telefon v té době jako naprostá novinka kombinoval několik různých vlastností. Spojil funkce komunikační (volání, textové zprávy), zábavu (přehrávání hudby) a informatiku (připojení na internet). V následujícím roce přišli vývojáři Applu s novými aplikacemi speciálně nastavenými na operační systém iOS, které jsou od té doby k dostání v App Store. Od té doby ale uplynula pěkná řádka let, Apple své mobily neustále vyvíjí a s tím, jak se zdokonaluje jejich technika, úměrně roste i jejich cena. A jaká je cena iPhone XR v poměru k jeho kvalitě?

Magická hranice třiceti tisíc

Už na začátku byly iPhony hodně drahé v porovnání s ostatními telefony a pro většinu lidí to byla spíše módní záležitost. Jako první pak magickou hranici třiceti tisíc korun překonal iPhone deset a cena další verze iPhone XS MAX se přehoupla dokonce a přes čtyřicet tisíc. Otázkou samozřejmě bylo, kde je konečná hranice a má to ještě cenu kupovat tak drahé smartphony? To si zřejmě uvědomila i společnost Apple, a tak přišla s levnější variantou XR, kterou lze pořídit v podstatě za poloviční cenu. A to už se vyplatí.