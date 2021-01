iPhone X a jeho výhody, proč si jej pořídit?

iPhone X je první prémiový telefon od společnosti Apple, který přichází s bezrámečkovým displejem. Na první pohled si tak budete myslet, že je tento telefon mnohem dražší, než je jeho skutečná cenovka. Je to přelomový telefon, který nabízí spoustu výhod. Jaké to jsou?

Fotoaparát iPhone X

Fotoaparát vás jistě potěší, v případě iPhone X je duální, přičemž hlavní snímač má rozlišení 12 Mpx. Poskytuje také optický zoom a stabilizaci obrazu. Světelnost je také více než dostačující, s hodnotou f/1.8. Díky novým čipům od společnosti Sony jsou pořizované fotografie kvalitnější než u předchozích modelů Applu. Kvalita je tedy zachována i při zoomování. Také přináší nové režimy světla, jako například obrysový, jevištní či studiový. I za zhoršených podmínek vás kvalita pořizovaných snímků potěší.

Displej iPhone X

Můžeme říci, že displej iPhone X je zatím nejlepším počinem od Applu. Jedná se o displej Super Retina OLED s rozměrem 5,8 palců. Rozlišení je také chvályhodné, a to 2 436 × 1 125 pixelů, což zajišťuje zatím největší jemnost v porovnání s ostatními iPhony. Samozřejmostí jsou technologie True Tone a 3D Touch. Displej sice vypadá bezrámečkový, nicméně tenký rámeček zde skutečně je. Displej pokrývá 82 % z celkové přední plochy.

Výdrž baterie

Výdrž baterie u iPhone X je vyšší než u předchozí řady, a to 2 716 mAh. Aby mohla mít baterie tak velký výkon, musela být rozdvojena, aby se do telefonu vůbec vešla. To znamená, že pokrývá prakticky celou vnitřní část telefonu. To nám ale nevadí, jelikož výkon je skutečně slušný. Pokud telefon užíváte k pracovním povinnostem celý den, bez problémů vám tento den vydrží. Pokud jej užíváte zběžně, vydrží s přehledem do druhého dne odpoledne.

Pokud tedy sháníte opravdu špičkový telefon za hodně přijatelnou cenu, určitě se podívejte na iPhone X, který vás svými parametry jistě dokáže překvapit.