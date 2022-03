Home office s ergonomickou výbavou

Do nového roku jsme vstoupili s pracovním modelem, který je pro mnohé novým standardem. Částečný nebo úplný „home office“ se již stal pevnou součástí běžného života, a tak je vhodné si i svou domácí kancelář přizpůsobit k co největšímu pohodlí. Značka Yenkee úspěšně navazuje na podzimní kampaň „protože vaše kancelář není vždy v kanceláři“ a uvádí na trh další novinky do Office produktů pro každodenní používání, ať se zrovna kancelář nachází kdekoli.