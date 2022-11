Fenomén start-up a jeho úskalí

Co všechno potřebuje dobrý start-up k tomu, aby na přesyceném trhu uspěl, jsme se zeptali Tomáše Krátkého, zakladatele úspěšného česko-amerického start-upu MANTA, specialistu na mapování firemních datových toků.

Tomáši, začněme od konce. Jak se MANTĚ i vám po bezmála 14 letech daří?

Mě skvěle a MANTĚ také. Prvních 8 let života byla MANTA jen drobným nástrojem, který jsme několikrát použili při práci pro klienty. Od svého osamostatnění na přelomu 2016 a 2017 prošla MANTA dramatickým vývojem. Začátky byly více než krušné, ale cca od roku 2018 se situace obrátila a my začali velmi rychle růst. Jen v letošním roce jsme zdvojnásobili počet zaměstnanců a získali kapitálovou investici v hodnotě 35 milionů dolarů, tedy přes 800 milionů korun, kterou využijeme pro globální expanzi a další rozvoj produktu. Vznikli jsme a působíme v Praze, v USA máme pobočky v New Yorku a floridské Tampě a nově jsme otevřeli kanceláře v Lisabonu a Dublinu. Celkem MANTA zaměstnává zhruba 200 lidí a náš unikátní nástroj používají firmy z celého světa.

Na takový úspěch můžete být hrdý, ale co předcházelo úspěchu? Jak vlastně MANTA vznikla a rostla?

Klasicky. Na začátku všeho byl nápad a obrovská díra na trhu. Nápad by měl řešit něco, co tlačí hodně lidí a bolí je to tolik, že jsou ochotní za řešení platit. MANTA se objevila na trhu v době, kdy ve světě neexistovalo řešení s takovou mírou automatizace a inteligence. Metadata, tedy data o datech, byla již dvě desítky let skomírajícím trhem bez vize a potenciálu. S rostoucími investicemi do dat se začaly objevovat obtížně řešitelné problémy související s řízením změn, řešením incidentů, či obecně s důvěrou v data. Neexistovaly nástroje nabízející ucelený pohled na datovou architekturu napříč technologiemi a procesy.

Takže stačí nápad nebo dáte inovátorům, kteří by chtěli vybudovat úspěšný start-up, radu, kde začít?

Ano, nápad je základ. Pak následuje precizní zmapování trhu, intenzivní spolupráce s talentovanými lidmi, kterým můžete důvěřovat a pak už jen „drobnost“, kterou je oslovování investorů, pokud tedy nejste schopni rozvoj financovat z vlastních prostředků. A i když dnes už existuje silná podpora jak na univerzitách, tak v různých startup akcelerátorech, pořád to není žádný med a především pro začínající zakladatele může být zajištění financování noční můrou.

Obecně platí, že jakákoliv inovativní myšlenka, především je-li v raném stádiu, neshání své investory lehce. S řadou lidí si prostě vůbec neporozumíte, často i po lidské stránce, další se zase budou obávat míry rizika rizika. A pak je malá skupinka investorů, u kterých máte reálnou šanci uspět. Jen je najít. V mém případě to byly za posledních několik let stovky až tisíce schůzek a z nich 99 % neskočilo úspěšně. Alespoň potkáte spoustu zajímavých lidí, kteří vás napojí na další zajímavé lidi. Ale ve skutečnosti je to dlouhá série neúspěchů. Nicméně pokud jste vytrvalí, postupujete strategicky a k tomu máte něco unikátního, čeká někde na konci úspěch.