E-shopové sklady budoucnosti? Udělají si inventuru samy a objednají, co zrovna chybí

Přitom by stačilo mít přehled o tom, jaké zboží si můžete objednat. Nebo ještě lépe – kdyby se chybějící zboží rovnou doplnilo. Není to hudba budoucnosti, elektronické skladové systémy to umí.

Vyřizování objednávek rychle a bezchybně

Odesíláte objednávku a vzápětí zvoní kurýr, že vám ji přiváží. Teleportovat zásilku skladový systém zatím neumí, odbavení objednávky ale výrazně urychlí.

Veškeré zboží, které vybíráte na e-shopu, totiž ve skladovém systému má svou kartu s:

názvem zboží,

cenou,

množstvím.

A také čárovým kódem nebo fotkou, díky kterým jej skladníci bez problémů najdou a zabalí.

Dokonalý přehled o skladových zásobách

Vybíráte hodiny telefon, herní konzoli, oblečení nebo třeba dárky, abyste nakonec zjistili, že vlastně nejsou skladem. Nebo ještě hůř se to dozvěděli až po zaplacení a omluvném mailu z e-shopu. To jednoho otráví.

Co by mohli prodejci udělat jinak, aby tímhle zákazníky nedráždili? Napojit e-shop na skladový systém. Neustále by tak měli přehled o tom, kolik čeho mají na skladu.

A co víc, kdyby se zboží vyprodalo, systém by je nejen upozornil, ale rovnou i připravil objednávku nového zboží.

Systém upozorní na expiraci zboží

Plesnivý jogurt zastrčený vzadu v ledničce nebo dávno prošlé léky v domácí lékárničce. Ocenili byste, kdyby vám chytrá lednice nebo domácí asistent sám hlásil a jako první rovnou nabízel věci, které je potřeba urychleně spotřebovat?

Na to si asi ještě počkáme, ale moderní skladové systémy e-shopů už tohle umí. Evidují data expirace a nejen na ně upozorňují, ale snaží se takové zboží včas prodat.

Elektronický skladovací systém

Přehled o tom, co mají na skladě, musí mít všichni prodejci. Nejen pro sebe a pro své zákazníky, ale i případné kontroly.

Pokud i vy sami máte e-shop se skladem, zvažte elektronický skladový systém. A to zejména, pokud:

vám příliš dlouho trvá odbavování objednávek a jejich rozesílání,

občas přehlédnete, že nabízené zboží už máte vyprodané nebo jej máte naopak nadbytek,

často řešíte vratky a záměny zboží,

nemáte přehled o zboží na skladě a inventury trvají věčnost.

S tím vším si totiž skladový systém poradí. A vy se nemusíte bát nespokojených zákazníků ani psát omluvné e-maily, že zvolené zboží už bohužel nemáte.