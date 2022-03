Dobrý program na stříhání videa dokáže zázraky

Programy na stříhání videa se od sebe mohou lišit

Každý program na stříhání videa má několik základních vlastností. Je vybaven časovou osou, má předdefinované střihy a efekty – a soubor do něj jde vložit jednoduchým přetažením. Pro začátečníky je vhodný například Pinnacle Studio 24 Ultimate. Doba licence je bez omezení a je v češtině. Pro pokročilé, kteří potřebují více funkcí, je vhodnější Adobe Creative Cloud for teams All Apps MP ML Commercial RENEWAL. Patří k tomu nejlepšímu, co se na trhu dá sehnat.

Váš program by měl umět víc, než jen pár základních efektů

Začátečníci se možná spokojí se základními funkcemi. Pokud však toužíte po videu, které je na první pohled nerozeznatelné od profesionálního snímku, základ vám stačit nebude. Budete například potřebovat:

podporu 4K rozlišení,

vektorovou grafiku,

obraz v obraze,

editaci videa z více kamer současně,

odstranění mlhy z krajiny,

vyrovnání roztřesených záběrů a mnoho dalšího.

Pozor si dávejte také na to, zda má program dostatečnou nabídku audio a video formátů, efekty pro prolínání záběrů – a v těch nejlepších dokážete využít i několik souběžných zvukových stop současně.

Na trhu je celá řada programů

Jeden z nejlepších programů na stříhání videa a využijí ho i profesionálové je Sony Vegas a hned v jeho závěsu se drží Cyberlink PowerDirector. Tyto programy mají maximum, co je v dnešní době na trhu k dostání. Adobe Premiere a Adobe After Effects podporují VR a stále dosahují velké kvality. Mají i cloudové uložiště, které vám poskytne přístup ke své rozdělané práci odkudkoliv. Pro začátečníky se nejvíce hodí program Adobe Premiere Elements.

Při koupi tohoto programu se zaměřte i na to, zda je v češtině, protože mnoho programů bývá pouze v angličtině, nebo jiném cizím jazyce.