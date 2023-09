Co se chystá ve světě počítačových her?

Nepropásněte očekávané hry

Rok 2023 gamerům nadělil už pěknou spoustu kvalitních a dlouho očekávaných her. Druhá polovina tohoto roku i začátek 2024 nebudou jiné. Některé lákavé PC hry jsou již dostupné k předobjednání, tak si je kupte co nejdříve, ať se máte na co těšit. U předobjednávek máte navíc výhody v podobě extra hráčů, zbraní nebo jiných unikátních komponentů do hry. Na co se tedy v nejbližší době můžete těšit?

FIFA v novém

Fotbalový fenomén FIFA již nebude figurovat pod stejným jménem. Nová verze vyjde v říjnu letošního roku pod názvem EA Sports FC 24 a nabídne doposud nejautentičtější zážitek z virtuálních fotbalových zápasů.

Forza Motorsport

Další říjnovou novinkou bude Forza Motorsport, kde si můžete zazávodit na mistrně propracovaných okruzích a tratích. Nová generace hry nabízí vylepšené ovládání a fyziku aut, které přináší neopakovatelný zážitek ze sedadla řidiče.

Outcast 2

Po 20 letech se na scénu vrací jedna z nejvýznamnějších akčních dobrodružných her historie. Vydání hry Outcast 2 je naplánováno na prosinec 2023 a nabídne rozsáhlou mapu mimozemského světa, skrze který budete brouzdat. Na své cestě potkáte plno milých i nemilých civilizací, které se budete snažit vzájemně usmířit. To ovšem nepůjde vždy bez boje.

Tekken 8

Rok 2024 odstartuje zostra. Na leden je totiž naplánováno pokračování legendární bojové hry Tekken, tentokrát s pořadovým číslem osm. Příběh navazuje na poslední díl a vy se ocitnete ve světě pohlceném válkou, kterou zvládnete ukončit pouze vy. Utkáte se v tvrdých soubojích po celém světě a užít si můžete také online multiplayer verzi.

Rugby World Cup 2024

Jeden z nejsledovanějších turnajů je mistrovství světa v rugby, které si budete moci zpětně zahrát v nově připravované počítačové hře Rugby World Cup 2024 – vydání je v plánu na leden příštího roku. Zahrajte si za svůj oblíbený tým nebo si sestavte svůj vlastní a prorážejte tvrdou zeď obránců až za brankovou čáru. Vypilujte své kopy mezi tři tyče a staňte se novými mistry světa.

Dragon Age

Pokračování hry Dragon Age je trefně naplánováno na rok 2024, tedy rok Draka. Pokračování s dovětkem Dreadwolf bude akční hrou, která vás vtáhne do pokračování děje z předchozích dílů. Hlavní postavou bude Solas, kterého znáte z minulosti, což neznamená, že hru nemohou hrát i úplní nováčci tohoto kultovního světa.

Veronika Decsy

Copywriter

Copywriterka s přesahem do SEO, která se psaním živí od roku 2017. Dokáže se vcítit do potřeb klienta a tvoří věcné a poutavé texty. Některé z nich můžete najít například na portálu produktvdetailu.cz.