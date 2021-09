Certifikace může být i oceněním zdařilé práce

Petr Kramný pracuje ve společnosti Siemens Advanta jako technický projektový vedoucí. Podílí se na tvorbě architektury, definování a zadávání úloh, jejich plánování a následném zpracování podle priorit a projektových procesů. To, co jeho tým vyvíjí a testuje, je modulární systém napájení komponent pro průmyslovou automatizaci.

O co přesně jde? „Představte si, že máte systém postavený z různých zařízení a tahle zařízení samozřejmě ke své činnosti potřebují energii. Když však v elektrické síti dojde k výpadkům, tak naše zařízení se postará o to, že zařízení jsou nějakou dobu zásobována energií ze záložní baterie. Souběžně však hlásíme do sledovacích systémů výpadek, čímž umožníme korektní vypnutí systému jako takového,“ vysvětluje Petr podstatu zařízení, která jeho tým vyvíjí.

Tím však jeho snažení nekončí, vše se totiž uzavírá až certifikací nové verze produktu. Tento moment také přináší Petrovi největší uspokojení. „Nejkrásnější okamžiky v mé práci jsou, když se nám podaří náš produkt certifikovat. Certifikace je něco, co musíme každoročně absolvovat, a je to vlastně takové ohodnocení výsledků naší práce,“ vypráví Petr.

Na konkurenci se nehraje, pracujeme týmově

Jsou to všechny výše zmíněné etapy dohromady, co Petra na práci baví: komunikace s lidmi i specifická komunikace se zařízeními, která jeho tým vyvíjí a testuje tak dlouho, dokud není vše perfektní.

To, že komunikace v Advantě funguje dobře, dokládá i fakt, že ačkoli je Petr o generaci starší než většina jeho kolegů, i tak si s nimi rozumí. „Spolupracuje se mi s nimi opravdu velmi dobře, známe se spolu dlouho, rozumíme si, pomáháme si,“ shrnuje lapidárně příjemnou pracovní atmosféru Petr a dodává: „Nehraje se na konkurenci, pracujeme jako tým a snažíme se společně, aby výsledný produkt byl kvalitní, aby s ním byl náš zákazník spokojený. Takže když to srovnám s mými předchozími pracemi, mohu říct, že je tady prostředí, ve kterém je příjemné pracovat.“

Do tohoto příjemného pracovního prostředí nyní Advanta shání nové pracovníky a Petr má celkem jasnou představu, jak by jeho budoucí kolega měl vypadat. „Měl by být otevřený novým myšlenkám, měl by se umět zeptat, měl by umět spolupracovat, ale rozhodně by ho práce měla bavit. Určitě to nemusí být seniorní programátor, vždyť v našem týmu máme i dva studenty,“ zdůrazňuje.

Během do práce a z práce

Ve svém volném čase rád čte, ale snaží se rovněž o to, aby jeho tělo nezahálelo: věnuje se běhání, přičemž někdy se tímto způsobem dopravuje i do práce a z práce. V oblibě má také plavání a už se zase těší z toho, že bazény jsou opět otevřené.

Když dojde k výpadku energie

Petr Kramný v současné době pracuje na projektu SITOP PSU 8600 a UPS 1600, což je, jinými slovy řečeno, vývoj a testování inteligentního modulárního zdroje a inteligentní UPS. „Zařízení, která vyvíjíme, zásobují energií všechny ostatní automatizační komponenty. Tato zařízení jsou ovladatelná a konfigurovatelná přes rozhraní PROFINET, z webových prohlížečů nebo z OPC-UA klientů. Síťovým kabelem můžete zařízení nakonfigurovat, aktualizovat jeho software a hlavně sledovat jeho aktuální stavové hodnoty,“ říká Petr.

Komponenty automatizace od Siemensu jako každá komponenta potřebují svoje typické napájení 24 V a zařízení od Advanty by měla sloužit právě k tomu, aby se těchto 24 V rozvedlo do všech okolních zařízení. „To znamená, že když pak někdy dojde v systému k výpadku energie, tak naše systémy běží nějakou dobu na baterii, ale okamžitě hlásí všemi možnými způsoby výpadek energie, tak aby všechny připojené komponenty mohly být včas a korektně vypnuty,“ dodává Petr Kramný.

Přidejte se k Siemens Advanta

Siemens Advanta zaměstnává v České republice přes 300 odborníků, v Evropě pak více než tři tisícovky. Dlouhodobě se podílí na procesu vývoje produktů Siemens a identifikuje nové trendy na trhu s cílem naplňovat potřeby zákazníků prostřednictvím inovativních koncepcí a řešení.

V současné době Siemens Advanta hledá nové kolegy na místa vývojářů softwaru, programátory Linux a testery. Nová místa nabízí v Praze, Plzni a Brně. Zkušení vývojáři, absolventi a studenti technických oborů se mohou s nabídkou volných míst seznámit na www.siemensvyvojar.cz.