Autochladnička je praktickým pomocníkem do každého vozidla

Každý z nás známe tu situaci, kdy jedeme na nákup a potom se ještě musíme někde zastavit – zatímco nákup musíme nechat v autě. Ať už je to kvůli dopravní zácpě či návštěvě příbuzných. V tomto případě vás nikdy nenechá na holičkách autochladnička. Do ní si jednoduše nákup uložíte a můžete si být jisti, že zůstane v naprostém pořádku až do doby, než přijedete domů.

Základní dělení autochladniček

Autochladnička se dělí na 2 základní typy:

kompresorová autochladnička, termoelektrická autochladnička.

Jako další variantou se nabízí chladicí boxy, které ale slouží pouze pro krátký převoz, například když jedete na nákup a víte, že se po cestě budete ještě někde zastavovat, tak abyste svůj nákup udrželi dostatečně chladný po celou dobu, než se dostanete domů. Pokud plánujete delší cesty, měli byste zvolit jednu z výše vypsaných variant autochladniček.

Kompresorová autochladnička

Jedná se prakticky o zmenšeninu klasické lednice, kterou máte doma v kuchyni – a také funguje na stejném principu. Jednoduše ji stačí zapojit do elektřiny a funguje. Nicméně rozhodně se nemusíte bát, že bude mít stejně velkou spotřebu. Ba naopak – spotřeba kompresorové autochladničky je nízká, přičemž je spolehlivá a dokáže vaše jídlo a pití udržet v chladu naprosto bez problému. Hodí se jak do karavanů, tak do osobních aut.

Termoelektrická autochladnička

Velký rozdíl oproti kompresorové autochladničce je ten, že ta termoelektrická umí nejenom chladit, ale potraviny také ohřát. Takže ji můžete používat prakticky po celý rok a v každém počasí, což je velká výhoda. Její další výhodou je poměrně nízká hmotnost, což znamená i lepší manipulovatelnost. Zvládne udržet danou teplotu i po několik dalších hodin, když ji odpojíte z elektrického proudu.

Autochladnička je rozhodně skvělým pomocníkem do auta na každou cestu.