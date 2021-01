Apple AirPods jako nejlepší parťák vašeho telefonu

AirPods společnosti Apple jsou bezdrátová sluchátka vybavena zcela novým čipem Apple H1, který podle společnosti Apple produkuje extrémně efektivní bezdrátové připojení pro ještě lepší zvuk.

Připojení AirPods k Androidu

Když se připojujete k zařízení iOS, vše funguje docela hladce. Otevřete pouzdro Apple AirPods a na vašem zařízení iOS se objeví malá bublina s výzvou k připojení. To zajistí, že se vaše pouzdro automaticky propojí se všemi zařízeními, které máte uloženy na iCloudu, takže se nebudete muset znovu spárovat s iPadem nebo MacBookem.

Když používáte Android, funguje to trochu jinak. U jednoho budete muset ručně podržet tlačítko párování Bluetooth na pouzdře, abyste vstoupili do režimu párování, a poté je vyhledat v nastavení Bluetooth, jako byste to udělali s jakýmkoli jiným zařízením. Není to vůbec žádný problém.

AirPods nabíjení

AirPods obvykle nabíjíte tak, že je vložíte do nabíjecího pouzdra a poté do nich zapojíte kabel Lightning pomocí zdroje napájení. Pouzdru však můžete dát šťávu tak, že jej ukotvíte do jiných zařízení pro nabíjení, jako jsou dokovací stanice pro iPhone a bezdrátové reproduktory s integrovanými dokovacími sloty.

Výdrž baterie

Ve skutečnosti existují dva snadné způsoby, jak zjistit zbývající životnost baterie AirPods.

První tip zde zahrnuje použití pouzdra přímo u vašeho iPhone. Jednoduše otevřete pouzdro a na vašem iPhone se zobrazí nabídka stavu baterie, která vám řekne, kolik baterie pro každý AirPod zbývá. Jako další, můžete jednoduše požádat o info, kolik baterie ještě zbývá. Zapněte Siri a řekněte „procento baterie“. Hlas Siri vám sdělí, kolik života ještě vašim AirPodům zbývá, než se zcela vybijí. Jak jednoduché!

Jak se vám tato nabídka líbí?