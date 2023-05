10 tipů pro venkovní parkoviště

1. Nepodceňujte přípravu podloží

Na počátku plánování každého parkoviště je dobré vyřešit otázku podloží. Venkovní parkovací stání jsou využívaná každý den a bývá na ně vyvíjená velká zátěž. Tomuto faktu je potřeba přizpůsobit výstavbu podloží. Jestliže máte na pozemku nezpevněnou plochu, pusťte se do drenáže a odveďte pryč veškerou přebytečnou vodu.

V případě horní vrstvy už záleží jen na vás, zda se rozhodnete pro štěrk nebo dlažbu. Nezapomeňte však zpevnit i okraje parkoviště. V opačném případě se štěrk může postupně svézt do nedostatečně zhutněných míst a pevná plocha se začne propadat.

2. Dostatek parkovacích míst

Jestliže provozujete hotel či penzion, kalkulujte s počtem parkovacích míst na celkový počet pokojů. Pokud není možné zajistit na hotelovém parkovišti dostatek stání, pak je důležité mít v záloze další možnosti. Hostům můžete doporučit nedaleké parkování, případně jim navrhnout jiné řešení.

3. Jděte návštěvníkům vstříc

Bezbariérová parkovací stání by měla být umístěná co nejblíže ke vchodu do objektu a umožnit tak invalidům pohodlnější přístup. Blízkost je však důležitá i pro ostatní návštěvníky, obzvlášť v případě, že vezou těžká zavazadla.

4. Buďte ohleduplní k sousedům i přírodě

Pokud je váš pozemek obklopen rodinnými či bytovými domy, zvažte zastínění parkoviště vyšším oplocením, stromy, živým plotem nebo jinými zábranami. Myslete i na životní prostředí a snažte se na parkovišti zachovat co nejvíce přírody. Zbytečně neodstraňujte vzrostlé stromy a další vegetaci. Přišli byste o ceněný kus přírody a navíc by vykácení zeleně mohlo zhoršit stabilitu půdy.

5. Připravte se na rozmary počasí

Pro případ deště je třeba včas vyřešit na parkovišti účinné odvodňování. V horkých letních dnes se vám zase vyplatí zastínění. Na parkovišti v horských oblastech navíc budete potřebovat zálohu ve formě sněhových pluhů k odstranění závějí.

6. Postavte mobilní plot

Díky oplocení venkovního parkoviště vymezíte prostor určený k parkování a zároveň usměrníte kolemjdoucí. Pro objekty situované v přírodě jsou ideální dřevo-ocelové mobilní ploty. Svým vzhledem perfektně zapadnou do okolního prostředí.

7. Využijte mobilní zábrany

Pokud v určitých místech potřebujete zabránit vjezdu aut, oceníte masivní mobilní zábrany vyrobené z kombinace dřeva a oceli. Outdoor mobiliář stejně jako další dřevěné produkty představují protiklad k dnešní přetechnizované a uspěchané době. Jsou návratem k přírodě a jejím hodnotám.



Autor: Lesoservis

8. Vyzkoušejte parkovací dorazy

Potřebujete, aby vozy parkovaly na přesně vymezených místech a aby jejich parkování bylo pohodlné a bezpečné? Pak pro vás budou ideální parkovací dorazy. Penzionům a hotelům uprostřed krásné přírody se hodí nejvíce dorazy vyrobené ze dřeva a oceli.

9. Odlákejte zloděje

Chcete se vyhnout případným zlodějům nebo vandalům? Pak parkoviště zbudujte co nejblíže budově a kolem nainstalujte osvětlení. Zloději mnohem raději vykrádají vozy mimo dosah pouličních lamp.

10. Zlepšete krajinu

Umístěním stromů, keřů a okrasných květin vytvoříte na parkovišti malou oázu klidu. Vzrostlé stromy přitom neplní jen estetickou funkci. Poskytují parkovacím místům příjemný stín i mírnou ochranu před deštěm a větrem.

Proč dát přednost dřevu od Lesoservisu?

Lesoservis se jako dřevozpracující podnik s dlouholetou tradicí zaměřuje na průmyslovou výrobu frézovaných kulatin z jehličnatého dřeva. Kromě stavebních kulatin a půlkulatin vyrábí stavebnicový systém oplocení a ohrad, záhonové obruby, vyvazovací kůly, kompostéry, vyvýšené záhony, sněhové střešní zábrany a outdoor mobiliář.

Veškeré produkty ze smrkového a borového dřeva jsou ošetřované vysoce kvalitní vakuotlakovou impregnaci WOLMANIT, díky které není třeba dřevo nadále ošetřovat. Lesoservis zaručuje velké skladové zásoby a dostupnost všech výrobků drží vždy na maximu. Obrovskou výhodou nakupování u Lesoservisu je úspora financí. Nakupujete totiž přímo od výrobce za nejlepší ceny bez marží prodejců. Při větších odběrech vás navíc čekají zajímavé množstevní slevy