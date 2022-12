Zvuk jako z profistudia? Bezplatná aplikace od Adobe na úpravu audia moc nefunguje

Společnost Adobe nedávno vydala bezplatný nástroj pro zpracování zvuku, který dokáže vylepšit některé nekvalitní hlasové nahrávky tím, že odstraní šum na pozadí a hlas zní silněji. Výsledkem má být nahrávka připomínají záznam ze zvukové kabiny s kvalitním výsledkem.





Nová aplikace se jmenuje Enhance Speech a podle serveru Ars Technica pravděpodobně využívá umělou inteligenci. Firma podle serveru neposkytla žádné detaily o tom, jak program přesně funguje. Adobe ale zřejmě umělou inteligenci natrénovala na záznamu mnoha hodin zvuku, aby se naučila, jaký šum a hluk má odstranit.

Autor: PCWorld

Pro vyzkoušení aplikace vám stačí jediné – účet u Adobe. Pak už je to velmi jednoduché. Do přehledného rozhraní nahrajete záznam, který chcete vylepšit (zatím je podporován jen formát WAW a MP3 a soubor může mít zároveň maximálně 1GB nebo délku do jedné hodiny), a program začne sám pracovat. Poté vám nabídne pro posouzení, jak zněla originální nahrávka a pak ta očištěná. Tu si samozřejmě můžete stáhnout.

Rozhodli jsme se aplikaci i otestovat, použili jsme pro to tři nahrávky z rozdílných prostředí, mezi nimi i z velmi hlučné restaurace. Zvuk byl nahrán buď na telefon iPhone nebo na kvalitní diktafon. Z vyčištěné nahrávky jsme ale moc nadšení nebyli.

U všech vzorku došlo k výraznému potlačení šumů v pozadí. Program zároveň zesílil i hlas respondentů na nahrávce, bylo jim rozhodně lépe rozumět. Zároveň ale aplikace některé hlasy poměrně dost zkreslila a řeč byla občas i trhaná. Je možné, že v dalších verzích (jde zatím jen o betu) bude Enhance Speech fungovat výrazně lépe. Zatím ale nepočítejte, že byste z aplikace dostali čistý profesionální zvuk, který firma slibovala.