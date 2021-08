Zobrazte si frame rate u počítačové hry pomocí čítače FPS integrovaného ve Steamu

Myslíte si, že potřebujete rychlejší grafickou kartu? Není to na první pohled tak jednoduché, jak by se mohlo zdát – o pořízení nové grafické karty je totiž vhodné přemýšlet pouze tehdy, když na vašem počítači neběží hry tak plynule, jak byste si přáli. A onu plynulost naštěstí lze změřit, a to přímo ve službě Steam. Ta totiž obsahuje funkci, která dokáže v rohu obrazovky u hry, kterou právě hrajete, zobrazit aktuální rychlost zobrazování snímků (tzv. frame rate). Zobrazování tohoto údaje lze velmi jednoduše zapnout.

Za normálních okolností bych vám zobrazování hodnoty pro frame rate příliš nedoporučoval, abyste zbytečně nepodléhali zákeřné touze provádět upgrade vašeho počítače pouze na základě čísel, a ne na základě skutečné hratelnosti. Většina hráčů počítačových her považuje za osvědčený standard plynulosti hodnotu 60 snímků za sekundu (fps), najdou se ale i tací, kteří se s nespokojí s nižší hodnotou než 100 fps.

Na druhé straně se pak nachází hráči hrající na konzoli nebo ti, kteří před rychlou odezvou upřednostňují kvalitu zobrazení – ti se pak dokážou spokojit i s pouhými 30 snímky za sekundu, samozřejmě ale pouze tehdy, pokud jsou tyto snímky zobrazovány plynule. Ostatně to, co každému z nás vyhovuje a co už ne, je záležitost velmi subjektivní.

Otázkou tedy je, zda vám může funkce zobrazování počtu snímků za sekundu, která je k dispozici ve službě Steam , vůbec nějak pomoci. A podle mého názoru určitě ano: třeba v případě, kdy potřebujete zjistit, zda váš hardware v počítači funguje bez problémů, nebo když chcete zjistit, jaká nastavení týkající se zobrazení máte při hraní počítačové hry snížit, abyste zlepšili výkon počítače.

Funkci zobrazování hodnoty počtu snímků za sekundu povolíte tak, že spustíte službu Steam, klepnete v levém horním rohu obrazovky do nabídky na položku Steam a z rozevírací nabídky, která se za okamžik zobrazí, vyberete položku Nastavení. Záhy uvidíte nové okno.

V okně s nastavením služby Steam se přesuňte na položku In-Game. Následně v pravé části okna uvidíte položku In-game FPS counter, pod níž se nachází rozevírací nabídka. Když na ni klepněte m, máte možnost si vybrat, ve kterém rohu obrazovky se má hodnota ukazující počet zobrazených snímků za sekundu (frame rate) A to je vše! Pokud chcete, aby zobrazovaná hodnota byla dobře vidět, můžete volitelně zaškrtnout políčko High contrast color, které se nachází pod rozevírací nabídkou. Ve výchozím nastavení totiž používá služba Steam pro zobrazení hodnoty frame rate poměrně nevýraznou bílou barvu.

Nakonec stiskem tlačítka OK nacházejícího se v dolní části své nastavení uložíte a máte hotovo. Při příštím spuštění hry uvidíte ve vybraném rohu obrazovky aktuální hodnotu frame rate poskytovanou službou Steam. Ale pozor – nakládejte s těmito hodnotami moudře!

Nevýhodou popisované funkce zobrazující aktuální hodnotu frame rate je skutečnost, že tato funkce funguje pouze u her dostupných v rámci služby Steam nebo s hrami, které jste ručně nakonfigurovali tak, aby se spouštěly prostřednictvím spouštěče (launcheru) této služby. U ostatních her, které nejsou součástí služby Steam, je možné podobnou funkci zobrazování hodnoty frame rate aktivovat také, a to prostřednictvím softwaru dodávaného s grafickými kartami Nvidia a AMD. Nevýhodou je fakt, že vyžadují použití příslušných herních překryvů od těchto společností, které jsou jednak rušivější, jednak se oproti řešení ve službě Steam daleko složitěji konfigurují.