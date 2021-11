Změňte si rozlišení vaší myši

Tak nějak se předpokládá, že vše, co je připojeno k počítači, by mělo fungovat co možná nejrychleji. Ať se jedná o procesor, diskové úložiště, tiskárnu či třeba právě o počítačovou myš. Ano – možná se podivíte, ale o rychlosti můžeme hovořit i v případě takového zařízení, jako je obyčejná počítačová myš. Pokud používáte běžnou kancelářskou myš, možná si to ani neuvědomujete, ale toto elektronické, ale přesto ruční ukazovátko, je přímo příšerně pomalé. Existuje ovšem možnost, jak zrychlit i takový ukazatel myši – řešením je zvýšení hodnoty rozlišení, označované zkratkou DPI.

Zřejmě nejlepším způsobem, jak zrychlit ukazatel myši, je zakoupení nové myši, která disponuje vysokou hodnotou rozlišení (DPI). Pravdou je, že v tomto ohledu je většina vysoce výkonných myší určena pro hraní her, nicméně pokud se vám nelíbí jejich herní vzhled, nemusíte hned zoufat, protože dají se koupit i takové svým vzhledem nenápadné myši, které mají rovněž vysoké hodnoty DPI, a přitom jsou určeny pro kancelářské použití – takovým typickým zástupcem tohoto segmentu je naprosto fantastická myš Logitech MX Master 3.

Již několikrát zde byla zmíněna zkratka DPI, ale co vlastně vůbec tato zkratka znamená? DPI je zkratkou odvozenou z počátečních písmen slov Dots Per Inch, česky počet bodů na palec. Tato hodnota vyjadřuje, jak rychle se ukazatel myši pohybuje po obrazovce v porovnání s rychlostí pohybu samotné myši v reálném prostoru. Čím vyšší je hodnota DPI, tím rychleji se ukazatel myši pohybuje po obrazovce v porovnání s rychlostí pohybu myši po podložce. Pokud má tedy vaše myš například snímač s hodnotou 16 000 DPI a vy ji nastavíte na toto maximum, pak i při nepatrném pohybu myši po podložce vám ukazatel na obrazovce doslova poletí.

Posuzování zrychlení pohybu myši na základě hodnot DPI má nicméně význam pouze u speciálních myší s vysokými hodnotami DPI. Pohyb myši však pravděpodobně budete moci i ve vašem případě zrychlit i pomocí vhodných nastavení dostupných standardně v operačním systému Windows 10.

Budete k tomu potřebovat aplikaci Nastavení, kterou otevřete pomocí klávesové zkratky klávesa Windows + I nebo klepnutím na nabídku Start, kde v levé části nabídky vyberete ikonku ozubeného kolečka. Poté přejděte do sekce Zařízení > Myš. V horní části okna s názvem Myš pak uvidíte posuvník s názvem Rychlost kurzoru. Čím více tento posuvník posunete směrem doprava, tím rychlejší bude pohyb myši. Schválně vyzkoušejte: měli byste zaznamenat, že se najednou kurzor myši pohybuje rychleji.

Existuje však ještě jedna možnost konfigurace rychlosti pohybu kurzoru myši, způsob, který již možná znáte, resp. vám přijde bližší.

Tentokrát v okně Myš v aplikaci Nastavení, kde jste nastavovali rychlost kurzoru myši o několik řádků výše, tentokrát klepněte v sekci Související nastavení na odkaz Další možnosti myši. Za okamžik se zobrazí okno s vlastnostmi myši, ke kterému se můžete dostat i přes Ovládací panely, konkrétně postupným klepáním na odkazy Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš.

V tomto okně vlastností myši klepněte na záložku Možnosti ukazatele. Na této záložce se nahoře nachází sekce Pohyb a v ní posuvník s názvem Vyberte rychlost ukazatele myši. Tento posuvník provádí to samé, co posuvník Rychlost kurzoru v aplikaci Nastavení. To znamená, že pokud posuvník Rychlost kurzoru nastavíte na maximum, to samé nastavení se objeví i na záložce Možnosti ukazatele. Možná vás to překvapí, nicméně vězte, že toto staré nastavení stále existuje, protože firma Microsoft postupně převádí funkce z Ovládacích panelů právě do aplikace Nastavení v systému Windows 10.

Úprava konfigurace u vysoce výkonných myší

Ať už zvolíte kterýkoliv z výše uvedených způsobů zrychlení ukazatele myši, může se stát, že vaše myš nebude dostatečně rychlá ani po změně tohoto nastavení. Pak je ten správný čas na pořízení myši s dostatečně vysokou hodnotou DPI (pravděpodobně se bude jednat o herní myš). Maximalizace rychlosti pohybu u specializovaných myší, jako jsou třeba právě tyto, je často o něco jednodušší. Většina z nich totiž má přímo pod rolovacím kolečkem dvě tlačítka. Po stisku spodního tlačítka myš pojede pomaleji, po stisku horního tlačítka se její pohyb zrychlí.

Pokud potřebujete mít nad myší o něco větší kontrolu, než nabízí popisovaná dvě tlačítka, budete potřebovat speciální software od výrobce. Pokud například vlastníte myš Razer, pak můžete nastavovat rychlost myši podle hodnoty DPI prostřednictvím aplikace Synapse, která pochází právě od této firmy. V aplikaci máte k dispozici řadu předvoleb, z nichž si můžete vybírat, popřípadě můžete rychlost myši měnit ručně. Podobný software pak má i většina myší s podporou vysokého rozlišení DPI od jiných firem.

Jak vidíte, není úprava hodnoty DPI u myši nic až tak obtížného. na druhou stranu je třeba upozornit, že ne napoprvé se všechno hned podaří, takže pravděpodobně budete delší dobu experimentovat, abyste našli to správné nastavení, které je přesně pro vás. Na druhou stranu: zbavit se trápení s pomalou kancelářskou myší za tu námahu určitě stojí.