Zkraťte si čekání na pokračování Kingdom Come: Deliverance novým českým středověkým RGP

Pokud vás už nebaví to nekonečné čekání na oznámení nového Kingdom Come: Deliverance, můžete si jej (alespoň na chvíli) zkrátit novou českou hrou Knight’s Path: The Tournament od Jana Tichoty a Aamna Chahroura. Jedná se o středověké RPG s rytířskými souboji, jehož dohrání vám zabere okolo dvou až tří hodin.





Pokud se vám herní doba zdá málo, musíte vzít v potaz fakt, že hra je ve skutečnosti jakousi ochutnávkou z mnohem ambicióznějšího projektu. Podle autorů se má jednat o plnohodnotné open world RPG, do kterého je však ještě daleko. Autoři musí nejdříve překonat spoustu překážek, mimo jiné i najít vydavatele.

Knight’s Path: The Tournament je k dispozici na Steamu zdarma ke stažení a jak už bylo řečeno výše, její dohrání vám zabere přibližně dvě až tři hodinky. Jakožto začínající rytíř se nejdříve musíte naučit základy boje, které následně zužitkujete v aréně proti nepřátelům ovládaným umělou inteligencí.

Autoři této hry prosí hráče, aby jim dávali zpětnou vazbu, co by měli ve hře zlepšit, přidat či opravit. Mimo Steam je možné sledovat dění okolo hry také na síti X.