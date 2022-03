Zjistěte stav svého SSD disku a řadu dalších údajů

Schválně – už jste se někdy pozorovali svou kočku, jak upřeně zírá na prázdnou zeď? A nenapadlo vás přitom, proč to dělá a na co asi tak myslí? Mě ano a shodou okolností jsem se přistihl, že to samé má tendenci mě napadnout nejen u kočky, ale třeba i u SSD disku v počítači.

Jednoduše jsem přemýšlel, jestli je v pořádku, jestli se nepřehřívá, zda není přetěžovaný a zda skutečně pracuje na maximum. Vzhledem k tomu, že se na SSD disku obvykle nachází operační systém a celá řada kriticky důležitých dat, je bezpochyby důležité mít přehled o jeho stavu. Naneštěstí v operačním systému Windows nenajdete žádný nástroj, který by vám umožnil stav disku SSD sledovat.

Je tedy nutno se spoléhat na nástroje třetích stran. Z nich bych vám chtěl představit program CrystalDiskInfo. Jedná se o zdarma dostupnou aplikaci, která vám dokáže zobrazit řadu důležitých informací o jakémkoli úložišti připojeném k základní desce a je doslova darem z nebes zejména pro uživatele, kteří mají ve svém počítači SSD disk.

Chcete-li tedy nahlédnout pod pokličku svého disku, je třeba nejprve stáhnout zdarma dostupnou kopii programu CrystalDiskInfo. Po otevření a spuštění vám tento program poskytne o vámi vybraném disku řadu užitečných informací. Na níže uvedeném obrázku je vidět výstup z programu pro disk SSD Intel 660p s kapacitou 1 TB.

Z tohoto výstupu jsou nejdůležitější všechny informace zobrazované v rámečku v horní části obrazovky, zejména jednoduchý rámeček s nápisem Health status. Zde se zobrazuje výstup obsahující informace interpretované z údajů S.M.A.R.T. daného disku. Jedná se o funkci, kterou jsou v současnosti vybaveny všechny diskové jednotky a která dokáže zaznamenat a ohlásit, pokud je s danou diskovou jednotkou něco v nepořádku. Pokud v poli Health Status uvidíte něco jiného než údaj Good, uvidíte v dolní části okna programu v tabulce zvýrazněnu některou z hodnot S.M.A.R.T. Bez ohledu na to, o jaký konkrétní problém se jedná, vám v tomto případě doporučujeme začít se poohlížet po novém disku.

Další užitečnou informaci najdete v pravém horním rohu, kde se zobrazuje množství dat, která byla na disk zapsána – v tomto případě se jedná o přibližně 62 TB dat. Jedná se o velmi důležitý údaj, protože většina disků SSD, ne-li všechny, obsahuje údaj o své výdrži, takže vám tato informace poskytne představu o tom, jak je na tom se svou životností. U tohoto disku SSD společnost Intel uvádí, že dokáže zapsat až 200 TB, než dojde ke konci své životnosti, takže konkrétně tento disk má před sebou ještě docela dost života. Mezi další údaje, které by vás mohly zajímat, pak patří i údaje o tom, kolikrát byl tento disk zapnut a kolik hodin byl v provozu, nicméně žádný z těchto údajů nemá na výkon disku žádný vliv.

V prostřední části najdete užitečné informace, z nichž se dá zjistit, zda disk pracuje s maximální kapacitou, která je uvedena v poli označeném Transfer Mode. Vzhledem k tomu, že základní desky mají v dnešní době více slotů M.2, je užitečné pro jistotu velmi pečlivě zkontrolovat, zda slot, který používáte, je skutečně slot X4 a nikoliv pomalejší slot X2.

Pokud byste stáli o zobrazení skutečných dat produkovaných technologií S.M.A.R.T. vašeho disku, pak ty si můžete zobrazit pomocí vlastního softwaru pro správu disků dodávaného výrobcem konkrétního disku SSD. Na obrázku výše je vidět program poskytovaný firmou Intel, nicméně pokud se podíváte na popis jednotlivých položek, zjistíte, že budete muset hodně intenzivně hledat na Internetu, abyste pochopili, co všechna ta čísla znamenají, protože ve skutečnosti neexistuje žádná univerzální definice toho, jaké vlastnosti má disk sledovat, a hodnoty, které jsou považovány za standardní, se mohou u jednotlivých disků a firem lišit.

Navíc hledání významu třeba takové položky, jako je Available spare normalized percentage of the remaining spare capacity available, která patří mezi jeden z atributů technologie Intel S.M.A.R.T., není nic příjemného. Takže si vezměte příklad ze mě a prostě používejte program Crystal Disk Info – velmi snadno se s ním pracuje, je přehledný a je zdarma, což je prostě nepřekonatelné.