Zjistěte si, co všechno o vás ví Facebook a stáhněte si tato data!

Jaká všechna data o vás Facebook shromažďuje? Budete se divit – je jich ohromné množství, a to i tehdy, pokud jste tuto službu používali jen chvíli. Naštěstí tato sociální síť umožnuje relativně snadno (i když se nejedná o způsob, který vede právě přímočaře) zjistit, jaké informace má o vašich aktivitách.

A to není ještě není všechno. Tato data si dokonce můžete i stáhnout. Na následujících řádcích vám prozradíme, jak na to.

Ještě než začnete, tak se ujistěte, že jste ve svém internetovém prohlížeči přihlášeni ke svému účtu na Facebooku. V opačném případě vám níže popisovaný návod nebude fungovat.

Po přihlášení ke svému účtu na Facebooku se přesuňte do sekce Vaše informace na Facebooku, kterou najdete v možnostech nastavení vašeho účtu na Facebooku. Do této sekce se dostanete jednoduše klepnutím na tento odkaz, popřípadě komplikovaněji klepnutím na ikonku se symbolem šipky dolů, která se nachází v pravém horním rohu internetové stránky, kde následně klepnete na možnost Nastavení a soukromí > Nastavení > Vaše informace na Facebooku. Velmi užitečné odkazy k různým nastavením a možnostem dostupným na stránce vaše informace na Facebooku najdete i na stránce Centra nápovědy Facebooku v sekci Přístup k informacím a jejich stahování.

Na této stránce uvidíte všechny vaše dostupné možnosti. Pokud se pouze zajímáte o to, jaká data aktuálně má o vás Facebook nashromážděna, pak se vyplatí podívat se na Záznamy o aktivitách, ale skutečné žně najdete až na stránce Přístup k vašim informacím. Zde si totiž můžete zobrazit úplně všechno, co si Facebook nashromáždil během celé existence vašeho účtu. Zde najdete skutečně obrovské množství dat různého typu. Ostatně stačí se podívat na obrázek níže, kolik různých sekcí s daty je zde k dispozici!

Záhy zjistíte, že Facebook si uchovává záznamy o každém příspěvku a komentáři, který jste kdy udělali, vede si záznamy o každé reakci či lajku, který jste kdy udělali, každého, u něhož jste použili „Poke“ nebo jakoukoliv platbu provedenou na této platformě, každého přítele, kterého jste si přidali, vaše rodné město a spoustu dalšího.

Zvláště pozoruhodné informace obsahuje sekce Informace o vás, která se nachází ve spodní části této internetové stránky. Zde najdete záznamy o historii vyhledávání, historii všech míst, odkud jste se přihlásili, dále všechny pořízené hlasové nahrávky a profil reklamy, který pro vás Facebook vytvořil – včetně inzerentů, kteří vaše údaje nahráli na seznam kontaktů.

Stažení všech vašich dat uložených na Facebooku

Dat, která o vás Facebook nashromáždil, je skutečně spousta. Pokud si chcete všechny tyto údaje stáhnout, je to možné, a to v sekci Stažení vašich informací.

Facebook ohledně možností stažení dat nabízí velmi podrobné možnosti v tom smyslu, že si můžete samo zvolit, jaký typ dat si chcete stáhnout, dále si můžete nastavit formát a kvalitu stahování včetně časového období, z jakého mají být data stažena. Ve výchozím nastavení je stránka Stažení vašich informací nakonfigurována tak, aby vám poskytla kompletní kolekci všeho, co jste kdy na této sociální síti provedli.

Vytvoření archivu Facebooku nějakou chvíli trvá. Doba vytvoření archivu do značné míry závisí na úrovni vaší aktivity na Facebooku, a také samozřejmě i na době, po jakou je váš účet aktivní. Například u mého deset let starého účtu trvalo sestavení archivu celkem 15 minut a výsledkem byl soubor o velikosti 1,23 GB, a to i přesto, že jsem na Facebook nahrával obrázky jen výjimečně.

Jakmile bude vámi požadovaný archiv připraven, pak vám Facebook pošle oznámení, takže si výstup můžete nahrát na libovolné zařízení. Je ale třeba v této souvislosti upozornit na skutečnost, že některé informace mohou být ve staženém formátu těžko analyzovatelné.

Pokud vás rozsah záznamů, které Facebook o vás nashromáždil, trochu šokovalo, pak vězte, že vám tato sociální síť nabízí i možnost správy vašich dat. V této souvislosti vás na konkrétní stránky nasměruje již zmiňované Centrum nápovědy – zde záleží na tom, co konkrétně potřebujete udělat.

A pokud vás se shromažďováním dat dostal Facebook natolik, že s ním již nechcete mít nic společného, můžete na Facebooku svůj účet deaktivovat, nebo dokonce smazat.

TIP: Přečtěte si text Pět bezpečnostních pravidel pro Facebook pro malé podniky na našem sesterském webu CFOworld.cz