Zemský ráj to na pohled… Prošli jsme příhraničí v nových mapách od Seznamu

Informaci o nových panoramatických podkladech zveřejnil Seznam, který Mapy.cz provozuje, na přelomu května a června. Firma uvedla, že nově nechala v loňském roce nasnímat více než 35 tisíc kilometrů cest převážně v Čechách. Podklady nabírala nizozemská společnost Cyclomedia.





V redakci jsme si řekli, že se podíváme, jak vypadají na nových panoramatických mapách příhraniční oblasti. Podklady z loňského roku se totiž týkají převážně západních, severních nebo jižních Čech.

GALERIE: Projděte si příhraniční oblasti na Mapy.cz

Zároveň nejsou nově zdokumentované všechny silnice a cesty. Při detailním pohledu se i v těchto regionech setkáte se snímky z let 2015 i 2011. Návod na to, jak je možné mezi jednotlivými mapovými podklady procházet, jsme zveřejnili před časem (viz text: Mapy.cz vám nově ukážou panoramatické snímky s vývojem v čase).

A jak tedy naše „cesta“ po pohraničních oblastech dopadla? Přiznáváme jistou dávku zlomyslnosti, protože jsme se zaměřili především na bizarnosti, které uvidí turista při překročení hranic směrem do České republiky. Zároveň uznáváme, že oproti předchozím rokům (tedy hlavně devadesátkám) se situace proměnila přeci jenom k lepšímu. I když trpaslíky a noční kluby u hranic potkáte i dnes. Zkuste si proklikat galerii a uvidíte.

A pokud budete chtít podobný výlet absolvovat s pomocí Mapy.cz podniknout i vy a najdete „kousek“, který nám v galerii chybí, klidně udělejte printscreen a pošlete nám ho na adresu redakce@pcworld.cz. Buď ho do galerie zařadíme, nebo, pokud se snímku postupně sejde víc, uděláme další speciální galerii s novými záběry.