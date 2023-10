Zdá se, že Musk to se zpoplatněním sítě X myslí vážně. Úniky prozrazují tři úrovně předplatného

Už dříve jsme vás na našem portále informovali o možném zavedení předplatného na sociální síti X (dříve Twitter), které by mělo pomoci se špatnou finanční situací a vyčistit síť od návalu botů. Nyní se leakerovi AAronovi podařilo ze zdrojového kódu dostat nové aktualizace pro iOS zjistit pár podrobnějších informací, podle kterých by se mělo předplatné vrstvit hned do 3 úrovní – Basic, Standard a Plus.





Podle magazínu Engadget by uživatelé s předplatným Basic měli vidět stejné množství reklam jako doposud, předplatitelé Standard pak až o polovinu méně, což je ekvivalent aktuálního předplatného X. Nejvyšší předplatné Plus by pak mělo předplatitelům ze sítě reklamy kompletně odstranit. Zatím však není jasné, jestli je odstranění reklam jediná výhoda, kterou by předplatné poskytovalo a hlavně kolik by jednotlivé úrovně předplatného stály.

Se zavedení předplatného se však rodí v hlavě otázka, jaké množství reklam uvidí uživatel bez jakéhokoliv předplatného (pokud to v budoucnu bude vůbec možné), když lidé se základním Basic předplatným uvidí stejné množství reklam jako doposud?