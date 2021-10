Záznam obrazovky v operačním systému Windows 10 pomocí Xbox Game Bar

Když potřebujete vytvořit několik ukázkových videí pro školení nějakého speciálního softwaru nebo chcete natočit video, kterým se následně chcete pochlubit komunitě na Discordu, potřebujete nějakým způsobem zaznamenat dění na vašem monitoru do podoby videa. Vězte, že od této chvíle to nebude vůbec žádný problém. Představíme vám totiž nástroj Xbox Game Bar for Windows 10, který vám přesně s tímto pomůže.

Co to ten Xbox Game Bar vlastně vůbec je?

Xbox Game Bar je v první řadě především překryvný herní panel, který zajišťuje přístup k nástrojům pro snímání a nahrávání obrazovky, a dále k sociálním nástrojům Xbox, a to aniž byste museli přepínat nebo ukončovat hry či aplikace. Obvykle je součástí naprosté většiny instalací operačního systému Windows 10, nicméně pokud se právě ve vašem počítači zrovna nenachází, nezoufejte – najdete ji totiž v internetovém obchodu s aplikacemi s názvem Microsoft Store.

Pokud máte panel Xbox Game Bar nainstalován a nakonfigurován, můžete jej kdykoliv vyvolat pomocí klávesové zkratky klávesa Windows + G (stisknete a podržíte klávesu Windows a poté stisknete klávesu G). Pokud jste někdy v minulosti herní panel Xbox ručně deaktivovali, bude pravděpodobně nutné jej znovu aktivovat, a to v nabídce Start > Nastavení > Hraní > Xbox Game Bar > přepnout přepínač do polohy Zapnuto. Po stisku již zmíněné klávesové zkratky by se pak měl na monitoru objevit černý překryvný panel s malou nabídkou obsahující několik tlačítek s ikonami pro přístup k ovládání zvuku, záznamu dění na obrazovce, sledování výkonu a k sociálním nástrojům Xbox. V tomto článku nás bude zajímat tlačítko pro záznam dění na obrazovce.

Záznam dění na obrazovce v operačním systému Windows 10

Po kliknutí na zmiňované tlačítko pro záznam se zobrazí okno s nápisem Záznam, v jehož okně najdete celkem čtyři hlavní tlačítka:

· Pořídit screenshot

· Nahrát posledních 30 sekund

· Spustit nahrávání

· Při nahrávání zapnout mikrofon

Dále zde najdete i tlačítko Připnout, které umožňuje přichytit okno pro záznam na pracovní plochu, takže bude viditelné a přístupné i po zavření překryvného okna Xbox Game Bar. Okno pro záznam vás rovněž informuje i o tom, na jakou aplikaci je aktuálně nahrávání orientováno, a kromě toho se zde nachází i odkaz na zobrazení všech zachycených záznamů pořízených panelem Xbox Game Bar.

Záznam dění na obrazovce můžete okamžitě zahájit stiskem tlačítka Spustit nahrávání. V okamžiku zahájení nahrávání se zobrazí další okno obsahující ovládací prvky nahrávání, které obsahuje ukazatel času, tlačítko pro zastavení zaznamenávání a ještě tlačítko pro ovládání mikrofonu. Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka Zastavit nahrávání – kromě ukončení záznamu dojde i k jeho uložení. K vlastní nahrávce se pak dostanete přes volbu Zobrazit všechny záznamy, která se nachází přímo v okně Záznam, popřípadě můžete rovnou zamířit do složky C:\Users\<Vaše uživatelské jméno>\Videa\Zachycení, kde příslušný záznam ve formátu mp4.

Tlačítko Nahrát posledních 30 sekund umožňuje hernímu panelu Xbox Game Bar uložit předchozích 30 sekund aktivity, kterou jste právě prováděli v právě aktivní aplikaci, na kterou jste se zaměřili, což oceníte zejména tehdy, když při hraní počítačové hry uděláte něco opravdu skvělého, nebo třeba když narazíte v aplikaci na chybu, k níž se chcete vrátit a zaznamenat ji. Nicméně v některých aplikacích může být toto tlačítko zobrazeno jako neaktivní. Důvod je nasnadě: panel Xbox Game Bar byl vytvořen v první řadě pro hraní her, takže pokud zrovna nedetekuje nějakou videoherní aplikaci, je nahrávání na pozadí vypnuto, takže záznam posledních 30 sekund prostě nevytvoříte. Nicméně to neznamená, že by tato funkce byla omezena jen na již zmiňované videoherní aplikace. Pokud totiž na neaktivní tlačítko Nahrát posledních 30 sekund klepnete, zobrazí se malé okno s vysvětlením, že je nahrávání na pozadí vypnuté, ale že je možné je povolit. Stačí jen zapnout volbu Zapnout pro tuto aplikaci záznam na pozadí a další herní funkce, která se nachází ve zmiňovaném malém okně.

Přidání vašeho hlasu prostřednictvím ikonky mikrofonu

Význam tlačítka Při nahrávání zapnout mikrofon je jasný už z jeho popisku – při záznamu se bude prostřednictvím výchozího mikrofonu nastaveného v konfiguraci zvukového zařízení operačního systému Windows zaznamenávat zvuk. Ke konfiguraci zvukového zařízení se nejsnáze dostanete a nakonfigurujete přes ikonku Zvuk, která se nachází na hlavním panelu Xbox Game Bar.

Klávesové zkratky

Stejně jako u překryvného panelu Xbox Game Bar existují pro všechny výše popisované operace týkající se vlastního záznamu dění na monitoru klávesové zkratky.

· Spuštění/zastavení nahrávání: klávesa Windows + Alt + R

· Zapnutí/vypnutí mikrofonu při nahrávání: klávesa Windows + Alt + M

· Záznam posledních 30 sekund: klávesa Windows + Alt + G

· Pořízení snímku obrazovky: klávesa Windows + Alt + PrintScreen

Upozornění a alternativy

I přesto, že je možnost Xbox Game Bar dostupná pro všechna zařízení se systémem Windows 10, nemusí to být pro všechny uživatele nutně ideální. Není například schopna pořídit záznam z aplikace Průzkumník souborů operačního systému Windows. Také zvládá pořídit záznam pouze v jedné aplikaci, takže pokud potřebujete zachytit více oken, budete muset použít jiné řešení.

Možnost pořizování záznamu může být realizována i pomocí ovladačů a softwaru dodaného s vaší grafickou kartou. Příkladem může být AMD Radeon Software nebo funkce Nvidia ShadowPlay obsažená v aplikaci GeForce Experience.

Další alternativu pak mohou představovat celá řada online streamovacích softwarových nástrojů, které lze rovněž použít pro záznam dění na monitoru. Velmi oblíbenou aplikací pro řadu uživatelů, kteří streamují obsah na Twitch, YouTube a Facebook pak je sada nástrojů OBS Studio s otevřeným zdrojovým kódem, která je k dispozici zdarma. Kromě streamování online dokáže i pořizovat záznam dění na monitoru do souboru. Pokud ovšem budete chtít tuto funkci používat, bude třeba nastudovat a podrobně se seznámit s přesným postupem, jak na to.

Schopnost zaznamenat naše zážitky v digitálním světě nabývá neustále na významu a nástroje, které toto umožňují, jsou každým dnem lepší a lepší. V každém případě: ať už jde o práci nebo o zábavu, mějte na paměti, že váš počítač s operačním systémem Windows 10 je tu mimo jiné i proto, aby vám se záznamem dění na vašem monitoru pomohl.