Zavřeli jste omylem prohlížeč Chrome nebo Firefox? Poradíme, jak získat zpět uzavřené záložky

Právě jste omylem zavřeli okno prohlížeče s několika důležitými kartami. A za okamžik (ale to už je pozdě) si uvědomíte, jaká to byla chyba. Máte sice otevřeno jiné okno internetového prohlížeče Chrome či Firefox a vzpomenete si na klávesovou zkratku Ctrl + Shift + T, ale ani ta vám nedokáže omylem zavřené záložky vrátit zpět. tato klávesová zkratka totiž funguje pouze v případě, kdy máte otevřeno pouze jedno okno internetového prohlížeče, které omylem zavřete.





Ale nebojte se, není vše ztraceno. Omylem uzavřené záložky internetového prohlížeče je možné obnovit i v případě, kdy máte otevřeno několikero oken prohlížeče současně, a my vám v tomto článku prozradíme, jak na to.

Google Chrome

V okně internetového prohlížeče Google Chrome klepnete na tlačítko nabídky se třemi tečkami, které se nachází v pravém horním rohu obrazovky. Za okamžik se zobrazí nabídka, z níž vyberte položku Historie , kde uvidíte seznam zavřených oken a karet.

Uzavřená okna jsou označena ikonkou obdélníku a popisky typu 2 karty nebo třeba 7 karet. Nyní stačí najet kurzorem myši na každou z těchto položek, čímž se vám zobrazí názvy karet. Díky tomu můžete snadno identifikovat okno, které chcete obnovit i s otevřenými záložkami. Až ho najdete, jednoduše klepněte na položku Obnovit okno.

U jiných internetových prohlížečů založených na jádru Chromium, jako je třeba Microsoft Edge nebo Opera, je postup obdobný, snad jen s jednou drobnou výjimkou – v internetovém prohlížeči Opera se historii otevřených internetových stránek dostanete přes nabídku prohlížeče, která se nachází v levém horním rohu okna.

Firefox

Internetový prohlížeč Mozilla Firefox vám bohužel takovou volnost jako internetový prohlížeč Google Chrome neposkytne, nicméně pokud jste právě nyní omylem zavřeli okno s veledůležitými záložkami, měli byste být schopni ho získat zpět.

V okně internetového prohlížeče Mozilla Firefox klepněte na ikonku se třemi vodorovnými čarami (také se mimochodem označuje jako ikonka hamburgeru). Tato ikonka se nachází v okně internetového prohlížeče Firefox v pravém horním rohu. Za okamžik se zobrazí nabídka, z níž vyberte položku Historie a následně položku Naposledy zavřená okna. Nyní se zobrazí poslední tři okna, která jste zavřeli.

Na rozdíl od internetového prohlížeče Google Chrome nezískáte po najetí kurzorem myši na položku okna žádné informace o záložkách, které se v jednotlivých oknech nachází. U každého okna je vidět pouze poslední aktivní záložka. Pokud si nemůžete vzpomenout, které okno je to, které chcete, můžete nějakou položku s oknem vybrat náhodně, nebo rovnou otevřít všechna tři poslední okna, a to prostřednictvím položky Znovu otevřít všechna okna. Není to sice právě nejelegantnější řešení, ale přesto vám ušetří spoustu práce.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com