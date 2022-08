Jak si zaregistrovat na internetu vlastní doménu?

Internet je skvělá věc, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že umožňuje prakticky komukoliv se projevit a podělit se s ostatními o své názory, vědomosti či znalosti. Jednou z nejoblíbenějších možností, jak dát o sobě vědět, je vytvoření vlastních internetových stránek. Na rozdíl od nejrůznějších sociálních sítí máte nad vlastním webem úplnou kontrolu.





V současnosti existuje celá řada platforem, namátkou třeba WordPress nebo Blogger, které vám umožní mít vlastní internetové stránky na komerčních doménách, nicméně toto řešení není vhodné pro všechny. Celá řada uživatelů určitě ocení, pokud mohou mít internetové stránky na vlastní doméně – jakémsi soukromém místě na internetu, kde si sami určujete, jaký obsah chcete zveřejnit a v jaké podobě.

Pokud patříte také mezi ty, kteří by si chtěli také takové vlastní místečko na internetu pořídit, pak je tento článek přesně pro vás, protože se v něm dozvíte, jak si můžete zaregistrovat vlastní doménu, na níž budete mít vlastní web.

Text vznikl původně pro americkou verzi portálu PCWorld.com. Doporučuje proto primárně služby v USA. Do textu jsme ale doplnili odkazy na některé české služby.

Při zřizování vlastní domény máte jednak mnoho možností, jednak vám doménu může nabídnout celá řada poskytovatelů. Není proto od věci se ještě předtím, než učiníte definitivní rozhodnutí, se porozhlédnout a zjistit, které řešení vám a vašim potřebám bude vyhovovat nejlépe. Nebo si projděte naše návrhy, které jsou uvedeny níže. V každém případě se pop přečtení našeho článku dozvíte minimálně to, jaké kroky musíte podniknout, pokud budete chtít mít vlastní doménu.

Registrace vlastního názvu domény

1. V první řadě je třeba se ujistit, že vámi vybraný doménový název je volný. Hledání vhodného a volného názvu domény můžete provést u nějakého registrátora doménových názvů, jako je například GoDaddy, v Česku třeba u sdružení CZ.NIC (funguje jen pro české domény). Dostupnost zahraničních domén si můžete ověřit u každého komerčního registrátora domén.

Při volbě názvu domény buďte pokud možno co nejvíce kreativní a dejte si na volbě vhodného názvu skutečně záležet, protože název domény je nejdůležitějším a nejviditelnějším prvkem celého webu.

2. Jakmile budete mít vybrán nějaký vhodný název domény, pak si tento název můžete zaregistrovat klidně na několika různých doménách nejvyšší úrovně (pokud samozřejmě jsou k dispozici). Takovými doménami nejvyšší úrovně (tzv. Top Level Domains – TLD) jsou například domény .cz, .com, .org, .biz nebo třeba .net. Pokud vámi vybraný název domény není u domény nejvyšší úrovně volný, pak se nedá nic dělat a je třeba zkoušet dále.

Vzhledem k tomu, že po celém světě jsou zaregistrovány stovky milionů domén, klidně vám může tato část trvat docela dlouho. Důležité je nevzdávat se a vydržet, dokud se to nepovede.

3. Po výběru domény nejvyšší úrovně, u níž chcete registraci provést, je ještě třeba si vybrat, na jak dlouho chcete daný doménový název rezervovat. Rezervace se provádí vždy na rok, maximálně však na interval deseti let.

4. Nyní, když máte vybraný volný název domény, dále doménu nejvyšší úrovně, kde chcete vámi vybraný doménový název registrovat a je vám jasná i doba, po kterou chcete mít tento doménový název zaregistrován, je na řadě poslední krok, kterým je platba registrátorovi domény. Ten provede registraci vámi vybraného názvu domény. Po zaplacení je vámi vybraný název domény váš.

Po zaregistrování domény, resp. doménového názvu je třeba aktualizovat názvové servery (nameservery) vašeho webu, aby počítače, které hledají vaši doménu, věděly, na který webový server přejít (konkrétně jde o určení IP adresy, na které je web vaší domény umístěn).

Pokud nemáte kam své internetové stránky nebo data umístit, nevadí, protože většina registrátorů domén nabízí kromě vlastní registrace domény i tzv. hosting, tj. prostor pro umístění vašeho webu. Velkou výhodou tohoto řešení je jednoduchost. Nemusíte se totiž vůbec o nic starat, protože veškerá konfigurace proběhne naprosto automaticky a je v režii registrátora domény provozujícího hosting.

Nejlepší registrátor domén

I když volbou námi zmiňovaného registrátora GoDaddy podle našeho názoru určitě nešlápnete vedle, a to mimo jiné i díky pevným cenám, které tento registrátor první registrace nabízí, neznamená to, že by nutně musel být tím nejvýhodnějším.

Konkurenční registrátoři domén často nabízejí lepší ceny či další doplňkové služby, a to buď za minimální ceny, nebo dokonce zcela zdarma (typickým příkladem takové nabídky jsou například SSL certifikáty). Navíc se tolik nesnaží vnucovat další služby, za které musíte platit. Níže jsou uvedeni někteří zajímaví registrátoři, jejichž nabídky vám rozhodně doporučujeme zvážit při volbě toho vašeho registrátora a popřípadě poskytovatele hostingu.

Namecheap

Registrátor Namecheap je víceméně stejně oblíbený jako registrátor GoDaddy, oproti němu však nabízí o něco lepší ceny za registrace domén. Nabízí také širší sortiment placených doplňků, jako jsou SSL certifikáty, často s mnohem příznivějšími cenami.

Hover

Registrátor Hover nabízí doslova nepřebernou nabídku domén nejvyšší úrovně TLD. Tato nabídka dle našeho názoru dokáže uspokojit naprostou většinu zájemců o jedinečnou doménovou koncovku. Za získání vámi vytoužené domény sice zaplatíte dosti přemrštěné částky (například doména .car stojí 2 499 dolarů ročně, a to už několik let), ale pokud ji chcete, máte ji mít. Celkově vzato jsou ceny férové, u vámi provedených prvních registrací, prodloužení či převodů doménových názvů máte veškeré náklady jasně uvedeny.

Domény Google

U firmy Google je registrace domény překvapivě příjemným zážitkem. Firma nejenže nabízí rozumné ceny a slušný výběr doménových koncovek, ale ani nevnucuje žádné další funkce a služby. Při volbě Google jako registrátora získáte mimo jiné i velmi srozumitelné rozhraní, i když někomu může připadat příliš strohé.

Porkbun

Ať už toužíte po klasické koncovce typu .com, .net. nebo .org, nebo naopak po něčem modernějším, jako je třeba koncovka .ninja, pokud si zvolíte službu Porkbun, pak vězte, že kterýkoliv vámi požadovaný doménový název získáte za dobrou cenu. Tento registrátor má jedny z nejlepších cen, zejména proto, že má nízké registrační poplatky a neúčtuje si příplatek za certifikát SSL. Nabízí také poměrně široký výběr doménových koncovek, i když ne tak rozsáhlý jako seznam společnosti Hover.

Domeny.cz

Pokud chcete využít přeci jenom tuzemské služby, můžete to zkusit třeba u registrátora Domeny.cz, který spadá pod společnost Active24. Na webu najdete i generátor domén, který vám může pomoci, když si s názvem domén nevíte rady. Můžete si zde objednat rovnou i prostor pro váš web i další služby.

Domena.cz

Občas se ten název plete s výše uvedeným, tento registrátor ale spadá pod společnost Webglobe. Kromě prověření a registrace domény si zde můžete, stejně jako u svého skorojmenovce, objednat i řadu dalších služeb.