Zapomeňte na 280 znaků. Twitter testuje příspěvky až o délce 2500 slov

Twitter už novou funkci začal zkoušet, k dispozici ji má malá skupina uživatelů v Kanadě, Velké Británii, USA nebo i v Ghaně. Novinku dostala název Twitter Notes (Zápisky, případně Poznámky).





Firma uvedla, že krok k delším příspěvkům je reakcí na to, že lidé využívají platformu ke zveřejňování obrázků s rozsáhlejším sdělením, případně k odkazům na jiné platformy, které umožňuje pracovat s delším textem. Podobně by měla fungovat i nová funkce. V běžném feedu uvidí lidé jen titulek k delší zprávě, která se pak rozbalí v novém okně. Do delšího příspěvků bude možné vkládat i fotografie, GIFy, videa či další tweety. Jak by mohl dlouhý příspěvek vypadat, se můžete podívat třeba zde.

Podle odborníků by novinka mohla povzbudit zájem o Twitter. „Přidání této další možnosti znamená, že Twitter bude v pozici, kdy může konkurovat některým populárním blogovacím platformám a potenciálně přilákat nové publikum a jiný typ uživatelů,“ citoval zpravodajský server BBC specialistku na sociální média Lauru Toogood.

Pro Twitter by to byla skutečně revoluční změna. Původně totiž omezoval délku jednoho příspěvku na 140 znaků. Nyní mají uživatelé k dispozici dvojnásobnou délku.

Firma už v únoru také oznámila, že pracuje na variantě, že by autoři příspěvkům mohli už zveřejněný text zpětně upravit. O takové možnosti mluvil i Elon Musk, který kolem sociální sítě krouží a zvažuje, zda ji převezme.