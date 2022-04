Pokud jste ve škole při hodinách matematiky dávali pozor, pak si jistě pamatujete, co je to celé číslo (v angličtině označované výrazem integer). A co že to má společného s procesorem na grafické kartě, neboli s GPU? Nic menšího než lepší obraz.





Při použití funkce Radeon Integer Scaling se pixely násobí celými čísly, čímž dochází k tomu, že obraz a obrazové efekty vykreslované s nízkým rozlišením se najednou zobrazují při vysokém rozlišení. Navíc dochází i ke zvýšení výkonu grafické karty. A to už určitě stojí za to.

V tomto článku vám ukážeme, jak jednoduše je možné tuto funkci aktivovat na grafických procesorech Radeon. Tato funkce vám vylepší obraz natolik, že dozajista ohromíte i svého bývalého učitele matematiky na střední škole.

Zapnutí funkce Radeon Integer Scaling

Funkci Radeon Integer Scaling povolíte velmi jednoduše. Jen musíte splnit následující dvě podmínky: v první řadě musíte mít na počítači nainstalovánu nejnovější verzi programu AMD Radeon Adrenaline, a za druhé musíte vlastnit grafickou kartu AMD HD řady 7000 nebo vyšší.

Pokud výše uvedené dvě podmínky splňujete, stačí v okně programu AMD Radeon Adrenaline klepnout v pravém horním rohu na ikonku ozubeného kolečka, která vás přesune do okna pro nastavení grafické karty. Odtud přejděte do podnabídky Display, kde se vám zobrazí seznam podporovaných funkcí, a to včetně funkce Integer Scaling. Nezapomeňte případně nejprve povolit funkci GPU Scaling , která se nachází hned nad ní, protože v opačném případě by se vám zobrazil nápis unsupported (nepodporováno).

Po povolení obou výše zmiňovaných funkcí máte funkci Integer Scaling aktivovánu globálně, tj. pro všechny aplikace. Pokud chcete, můžete nyní přejít do jednotlivých herních profilů a místo toho povolit funkci Integer Scaling pouze pro konkrétní hru nebo aplikaci. Získáte tak podrobnější kontrolu nad tím, kde tato funkce bude povolena a kde nikoliv.

A proč vůbec funkci Radeon Integer Scaling používat?

Nyní, když už víte, jak funkci Integer Scaling zapnout, nebude od věci si říci, čím vám tato funkce může být užitečná. Nejprve otázka: hrajete rádi staré počítačové hry, které vznikly dávno předtím, než se začalo používat rozlišení 4K? Pokud ano, pak vězte, že funkce Integer Scaling si tyto hry vezme takzvaně do parády a přeškáluje jejich rozlišení tak, aby vypadaly hezky i na moderním monitoru s vysokým rozlišením. Oproti standardnímu zobrazení při nízkém rozlišení dosáhnete daleko čistšího a ostřejšího obrazu.

Čistý a ostrý obraz se pozitivně odrazí i ve vyšší čitelnosti textu. Jen ale mějte na paměti, že se nejedná o stoprocentní a dokonalé řešení: vzniklý obraz nemusí nutně vyplnit celou obrazovku, jak by tomu bylo u novějších her.

Zapnutí funkce Integer Scaling však nemusí s výhodou využívat jen starší hry, ale s výhodou jej bez újmy na výkonu využijete i u počítačových her běžících na pomalejších počítačích, takže i na těchto strojích tak získáte daleko čistší a ostřejší obraz všude tam, kde jste dosud měli s během hry problémy.

Pokud používáte monitor s vysokým rozlišením připojený k počítači se slabším procesorem grafické karty, uvidíte, jak obrovský dopad může mít zapnutí funkce Integer Scaling, protože najednou dojde u obrazu k odstranění dosud některých rozmazaných detailů, a to i tehdy, pokud nemáte na monitoru nastaveno nativní rozlišení. Vidíte, že dávat pozor v hodinách matematiky se vyplatí, protože má skutečný přesah i do běžné praxe.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté z americké verze PCWorld.com