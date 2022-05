Jak si vylepšit zobrazení u starších her, aby nevypadaly rozmazaně?

Také jste si o někom mysleli, kdoví, jak není skvělý, úžasný a dokonalý? A pak jste jej potkali a při osobním setkání jste zjistili, že tento člověk není vůbec takový, jak jste si ho představovali a jednoduše jste se v něm zklamali. To se vám může přihodit nejen u lidí, ale třeba i u počítačových her.





Pokud rádi hrajete staré počítačové hry, pak zjistíte, že hraní těchto herních titulů na současných moderních monitorech není takové, jak jste si možná představovali a pravděpodobně budete zklamáni. Při hraní starších počítačových her vás totiž na moderním monitoru nejspíše přivítá rozmazaný obraz o nízkém rozlišení, takže velmi úspěšně zapochybujete, jak jste mohli někdy mít z této hry nějaký požitek. Ale milí nostalgici, nevzdávejte to! Firma nVidia má totiž pro vás řešení!

Nvidia GeForce Integer Scaling

Funkce Nvidia Integer Scaling, o které se bude v tomto článku hovořit, totiž dokáže vzít obraz s nízkým rozlišením, například z nějaké staré klasické počítačové hry, a zvýší jeho rozlišení tak, aby lépe odpovídalo vašemu monitoru. Výsledkem je čistší text a celkově ostřejší obraz. Vznikne tak nový obraz skládající se jednotlivých pixelů, který nabízí docela jinou úroveň ve kvalitě zobrazení než jiná řešení, u nichž je výsledkem obraz rozmazaný a vůbec tak nějak nanicovatý.

Funkce Integer Scaling vám však může pomoci i v případě, pokud vlastníte monitor s rozlišením 4K a chcete si zahrát nějakou výkonově náročnější hru na počítači s grafickou kartou se slabším GPU. V tomto případě je řešením škálování obrazu na rozlišení 1080p, čímž se sníží její nároky na slabší grafickou kartu v počítači. Výsledkem bude stále dostatečně ostřejší a kvalitnější obraz, jen ten výkon bude vyšší. V tomto případě sice nevyužijete celé rozlišení monitoru 4K, ale získáte tak maximum možného, abyste si mohli danou hru bez problémů užít.

Zapnutí funkce Integer Scaling

V první řadě je třeba prověřit, že v počítači máte na grafické kartě výpočetní jednotku (GPU) alespoň GeForce GTX řady 16 nebo novější, například RTX řady 20/30. Na jednotkách GPU řady Pascal 10, jako je například GTX 1080 Ti, funkci Integer Scaling nebudete moci použít.

Dále se ujistěte, že máte v počítači nainstalovány nejnovější ovladače pro grafické karty GeForce, A nakonec klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a z místní nabídky vyberte položku pro spuštění ovládacího panelu Nvidia. (V operačním systému Windows 11 musíte nejprve vybrat položku Zobrazit více možností. Teprve poté budete mít možnost vybrat položku pro zobrazení ovládacího panelu Nvidia).

Nyní přejděte do nabídky Zobrazení > Upravit velikost a polohu plochy. Zde potom vyberte v pořadí čtvrtou položku s názvem Integer Scaling. A to je vše! Funkci Integer Scaling máte povolenu a nyní můžete zkusit spustit některou ze starších her a vyzkoušet zcela jiný zážitek z jejich hraní.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze časopisu PCWorld.cz