Záložky v Průzkumníkovi souborů jsou konečně tady. Naučte se je používat

Váš počítač již s největší pravděpodobností má nainstalovánu po malé říjnové aktualizaci i větší aktualizaci Windows 11 2022 Update (samozřejmě pokud používáte Windows 11). Tato aktualizace obsahuje dlouho žádanou a velmi kladně oceňovanou novou funkci: Průzkumník souborů totiž má nově integrovány záložky, takže můžete obsah počítače procházet v jednom okně. Pokud tedy jinými slovy potřebujete mít otevřeno více složek, již nemusíte mít tato okna otevřená v jednotlivých oknech Průzkumníka Windows.





Otázkou je, zda vůbec bylo nutné tuto funkci do Průzkumníka souborů integrovat. Nutná určitě nebyla. Ale je to stejné jako třeba s vyhřívanými sedadly v autě. Aby vás auto dovezlo do cíle, vyhřívané sedačky určitě nepotřebuje, ale hodí se. Stejně tak je i se záložkami v Průzkumníku souborů. Uvidíte, že jakmile je začnete používat, jen neradi se jich budete vzdávat.

Přitom je to tak prosté. Záložky v Průzkumníku souborů jsou v principu úplně stejné, jako záložky v internetovém prohlížeči; díky nim se můžete pohybovat vpřed i vzad bez nutnosti otevírat samostatné okno. A jak usnadňují kopírování či přesun souborů či složek! Pravděpodobně nyní tyto operace provádíte tak, že V Průzkumníku souborů otevřete složku, pomocí příkazu „Kopírovat" nebo „Vyjmout" vložíte kopírované či přesouvané soubory (nebo složky) do schránky a poté ve stejném okně hledáte ve stromové struktuře souborů a složek to místo, kam chcete soubory či složky vložit. Zkuste na to jít jinak, a to právě s využitím záložek Průzkumníka souborů.

Na jedné záložce otevřete složku nebo jednotku, z níž budete vybrané objekty (soubory či složky) kopírovat či přesouvat, a na druhé záložce pak otevřete umístění, kam budete chtít objekty vložit. Nyní můžete přecházet tam a zpět a jednoduše se ujistit, že kopírujete správné soubory do správných složek. A samozřejmě můžete současně v Průzkumníku souborů otevírat podle libosti i další záložky. Vždyť je to tak jednoduché!

Jak začít v Průzkumníku souborů pracovat se záložkami

Záložky v programu Průzkumník souborů jsou standardní součástí uživatelského rozhraní tohoto programu – ovšem pouze za předpokladu, že používáte aktuální verzi operačního systému Windows. (Tuto skutečnost můžete ověřit v aplikaci Nastavení operačního systému Windows 11, a to v sekci Windows Update).

Chcete-li následně otevřít novou záložku, pak jednoduše přejděte do horní části okna Průzkumníka souborů, kde klepněte na malé tlačítko se značkou „+“. Toto tlačítko najdete hned vedle aktuálně otevřené záložky. Záhy uvidíte, že se vám otevře nová záložka. Podle všeho není počet otevřených záložek nijak omezen, takže jich můžete otevřít, kolik chcete.

Pokud naopak chcete záložku zavřít, pak stačí jednoduše klepnout na ikonku v podobě malého křížku, který se nachází v pravém horním rohu záložky.

To ale není všechno! V okně Průzkumníka souborů můžete jednotlivé záložky i přetahovat, což bezesporu usnadňuje navigaci jako takovou. Na rozdíl od záložek v internetovém prohlížeči však záložky nemůžete přetáhnout mimo aktuální okno a vytvořit tak jiné, samostatné okno Průzkumníka souborů. Rovněž zatím nelze přetáhnout složku na panel pro navigaci a vytvořit tak novou záložku. (Pokud chcete, aby Microsoft tyto nové funkce přidal, nezapomeňte přidat svůj požadavek do centra pro poskytování zpětné vazby operačních systémů Windows 10 nebo Windows 11.)

Ještě jedno upozornění: Funkce záložek v Průzkumníku souborů nebyla přímou součástí aktualizace Windows 11 2022 (22H2) – byla totiž přidána v rámci pozdější samostatné aktualizace. To vše je součástí nové strategie tzv. momentů, kterou Microsoft zavedl s cílem přidávat nové funkce neočekávaně. Pokud jste tedy záložky v Průzkumníku souborů dosud neviděli, nevadí. Ale jakmile je uvidíte, vězte, že určitě stojí za to je začít používat.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com