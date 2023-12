Jak dlouho vydrží data na vaší paměťové SD kartě?

Paměťové karty SD (zkratka pro Secure Digital) využívají pro ukládání dat technologii založenou na paměťových buňkách, které dohromady tvoří paměť typu flash. Tento typ paměti dokáže uložit data natrvalo, tj. data zůstávají v paměti uložena i po vypnutí napájení. Jako každá technologie má i tato své limity.





Data jsou v paměťových buňkách reprezentovány elektrickými náboji Elektrické náboje uložené v paměťových buňkách, které představují naše data, se postupem času mohou časem začít ztrácet stabilitu, tj. že mohou ztratit svůj náboj, což v nejhorším případě vede ke ztrátě dat. Jak dlouho však trvá, než k tomu dojde?

Podle norem pro flash paměti, na které se odvolávají i výrobci SD karet, by při teplotě 55 stupňů Celsia měla být paměťová buňka schopna uchovat data po dobu nejméně deseti let. To sice zní poměrně povzbudivě, alespoň na první pohled, nicméně faktem je, že v praxi ovlivňuje dobu uchování dat celá řada dalších faktorů, jako je třeba samotná kvalita paměťové karty, intenzita jejího používání nebo prostředí, v jakém se paměťová karta nachází. A skutečně všechny tyto faktory ovlivňují skutečnou životnost karet SD.

Například časté zapisování či mazání dat, vystavování karty vysokým teplotám či vlhkosti – to všechno dokáže urychlit proces stárnutí paměťových buněk. To všechno je vidět zvláště na obyčejnějších, a tedy i levnějších kartách, které jsou vyrobeny z méně odolných komponent.

Záleží na mnoha faktorech

Jedno je tedy jasné: na otázku, jak dlouho vydrží karta SD, lze jen těžko dát nějakou univerzální odpověď. Záleží totiž na mnoha faktorech – ať se jedná o kvalitu karty, způsob jejího využívání či prostředí, v němž se nachází. Jsou uživatelé, kteří mají bezproblémově funkční paměťové karty i po několika letech skladování v šuplíku. Ale také samozřejmě existují uživatelé, kteří mají zkušenost přesně opačnou – že jim jejich paměťová karta SD příliš dlouho nevydržela, i když v tomto případě se často jedná o karty intenzivně využívané.

Závěr je tedy poměrně jasný: Paměťové karty SD jsou skvělým nástrojem pro ukládání a přenos dat, která je často někam přenášet. Pro dlouhodobé zálohování dat však příliš vhodné nejsou. Pokud tedy chcete předejít ztrátě dat, pak se doporučuje zálohovat svá data vždy na více médií. Je to dáno tím, že paměťová karta SD sice může teoreticky vydržet až 10 let, realita však může být vlivem různých faktorů úplně jiná.