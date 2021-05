YouTube mění podmínky. Reklamu bude zobrazovat úplně všude

Podobná změna proběhla už loni v listopadu v USA. YouTube tehdy začal reklamy umísťovat do všech uložených videí. Nyní se tato pravidla rozšiřují do dalších států včetně České republiky. Čeští uživatelé proto dostali během posledních dní od YouTube mail, který na změnu pravidel upozorňuje.

„Tento e-mail vám byl odeslán, protože aktualizujeme smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) služby YouTube z důvodu vyjasnění našich podmínek a zajištění transparentnosti pro naše uživatele. Tyto změny by neměly významně ovlivnit váš přístup ke službě YouTube ani její používání," uvádí se v mailu.

Následuje přehled třech změn. První se týká omezení rozpoznávání obličejů, kdy se YouTube odvolává na to, že uživatelé služby nesmí shromažďovat informace, který by mohli pomoci identifikovat někoho, kdo pro to nedal svolení. Další souvisí s autorskými honoráři a srážkami daní, týká se to ale jen danění v USA. Největší změnou je poslední bod nazvaný Právo YouTube na zpeněžení.

„YouTube má právo zpeněžit veškerý obsah na platformě a u videí z kanálů, které nejsou členy Partnerského programu YouTube, se mohou zobrazovat reklamy,“ píše se v mailu.

Přeloženo do normální jazyka to znamená, že služba může umísťovat reklamu do všech videí. Reklamy se dosud týkaly jen uživatelů, kteří byli v Partnerském program a získávali za jejich zobrazení finanční podíl. Teď se to týká všech. Zároveň ale ti, kteří v Partnerském programu nejsou, ze zveřejněných reklam neuvidíte ani korunu. Detailní znění podmínek najdete zde.

A jen doplnění. Pokud byste uvažovali, že se jednoduše do Partnerského programu zapojíte, máte poměrně dost smůlu. Podmínky pro zařazení jsou totiž poměrně přísné. YouTube píše, že musíte splňovat tyto podmínky: