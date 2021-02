World of Tanks: Hra nejen pro milovníky tanků

Smysl hry

Jak již vyplývá z tematiky samotné hry, tím základní principem World of Tanks jsou tankové souboje. Mezi registrovanými hráči jsou více než 3 miliardy lidí, aktivních hráčů je však samozřejmě méně. Ve hře potkáte lidi z celého světa, můžete však hrát také se svými kamarády. To vám může k vítězství pomoci, protože komunikace je klíčová. Vyhrát můžete dvěma způsoby – obsazením základny nepřátel anebo zlikvidováním všech nepřátelských tanků.

Vozidla

Ve hře si můžete vybírat z více než několika stovek různých vozidel z období od první světové války až po období začátku války ve Vietnamu. Tanky mají původ v různých zemích jako je Československo, Sovětský svaz, Německo, Franice, Itálie, Polsko a mnoho dalších. Na výběr máte opravdu z mnoha možností. Ve World of Tanks se můžete setkat také s tanky z Velké Británie, Číny, Japonska či Švédska. Nemusíte se proto bát, že byste nenašli vyhovující vozidlo právě pro vaši hru.

Free to play

Tato hra je dostupná ke hraní zcela zdarma neboli free to play. Pro to, abyste si zahráli, nemusíte hradit žádnou částku. Ovšem nabízí se možnost World of Tanks obchodu, ve kterém si za peníze můžete zakoupit doplňkový obsah. Je to oblíbená možnost především pro získávání speciálních tanků, které jinak pořídit nelze. Zaplatit si můžete také za premium účet, který přináší řadu výhod, díky nimž si můžete vytvořit lepší profil než vaši protihráči.

World of Tanks tvoří oblíbený herní svět, který si užijí nejen ti, co mají rádi obrněná vozidla. Navíc s touto tématikou můžete pořídit také různé dárkové předměty.