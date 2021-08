WordPerfect Office 2021: Vynikající balík, který ale využije jen někdo

Stejně jako dříve i dnes program existuje ve třech verzích – Standard za 199 dolarů, Professional za 399 dolarů a Home & Student za 99. Ceny tedy zůstaly již několik let stejné. Základem obou verzí (Standard and Professional Edition) jsou časem prověřené programy WordPerfect, Presentation a Quattro Pro, verze Professional má navíc Paradox, což bývala výtečná a více než robustní database, kterou si sice ochočil málokdo, ale kdo ji zvládnul, tak na ni nedal dopustit.

Bohužel ani v letoční verzi balíku se Paradox nedočkal žádných změn. Ostatní doplňky jsou mnohem méně zajímavé a díru do světa nikdy neudělaly (zmiňme třeba Lighting) nebo jsou zastaralé jako třeba AfterShot 3.Studentská verze je patřičně ořezaná.

Po instalaci získáme oprávněný pocit, že se nic nezměnilo, rozhraní je tradiční, žádné pokusy o znovuvynalezení kola, nic se nemusíme učit. Tedy samozřejmě pokud jsme na WordPerfect zvyklí. Současně ale v nás začne hlodat myšlenka o tom, že jsme dostali zase to samé. Je to v přímém kontrastu se zavrženíhodnou snahou Microsoftu lidem pravidelně nutit nový, s předchozí verzí pokud možno co nejméně kompatibilní formát a ovládání.

A když už jsme u formátů, WordPerfect rozezná snad všechno, se v oblasti formátů existuje. Navíc to znamená jak otevření neomezeného počtu dokumentů, tak i jejich ukládání. Navíc je možné ukládat do několika formátů zároveň. Po pravdě ale nutno přiznat, že současná verze si s některými soubory uloženými ve formátu docx tak úplně nerozumněla a odmítala je otevřít. To ale skalní nadšence neodradí, naopak je těší to, že program používá stejný formát jako na začátku skoro před čtvrt stoletím.

Srdce balíku

Srdcem balíku je samozřejmě WordPerfect, což je jediný textový editor, který nabízí kompletní kontrolu nad celkovým vzhledem dokumentu. To je samozřejmě zejména díky oblíbená utilitce Reveal Codes, která nám umožní nakouknout textu pod kapotu. Že něco podobného nemají konkurenční textové editory je mi záhadou. Změnit formátování je téměř potěšením a pro někoho, kdo na textu spolupracuje přes hranice, takže části jsou psané v jiném jazykovém nastavení, téměř nutností.

WordPerfect funguje jako solidní PDF editor, můžeme jednoduše importovat i exportovat, měnit velikost i rozlišení a dokonce soubor chránit heslem. K dřívějšímu formátu MOBI pro publikování elektronických knih je zde i WordPerfect eBook Publisher, který podporuje formát ePUB. Do tohoto formátu můžeme dnes ukládat přímo z WordPerfectu. Samotná práce je jednoduchá a intuitivní.

Zbytek základních částí balíku, tj. Presentation a Quatro, se dočkal určitých vylepšení, ale stále zaostávají za konkurenční programy Excel a Presentation, takže tato část balíku rozhodně nebude důvodem k nákupu. Presentation sice nabízí i možnost kreslení, ale proto si jej koupí jen málokdo. Nedá se nic dělat, na PowerPoint už jsme si všichni zvykli a pro výrobu grafů je výrazně přívětivější.

Výhodou je podpora snad všech formátů, které si za posledních dvacet let programátoři vymysleli. U softwaru Quatro se objevila posílená možnost vyhledávání a zabudované nástroje jsou možná o něco lepší než u Excelu, ale kompatibilita není stále ideální, což pro Excel-centrický svět bude značný problem. Navíc oba program jsou graficky zastaralé a vypadají nepřehledně.

Lepší než programy od Microsoftu

Koupit nebo nekoupit? Značnou část zákazníků jsou věrní uživatelé, kteří prostě nevidí důvod proč sáhnout pro horší program k Microsoftu a za víc peněz dostat uživatelsky méně příjemný software, navíc dnes výhradně ve formě ročního předplatného.

Druhou skupinou jsou právníci, kterým vyhovuje dokonalá kontrola nad textem, právnický slovník a nabídka patřičných templátů. A třetí skupinu tvoří ti, co musí pracovat s dlouhým textem, protože zatímco psát knihu ve Wordu je kus života těžkého, u WordPerfectu není tisíc stránek plných textu a grafiky žádný problém. Jestli ovšem tyto skupiny udrží WordPerfect na světě i do budoucnosti, je otázka, kterou si kladu již nejméně 15 let.

O nějakých revolučních změnách nemůže být řeč, ono se téměř nejedná ani o nějakou evoluci. Změn je jak do pytlíku a zatřepat a prakticky nestojí za řeč. Program je to každopádně vynikající, především tedy samotný WordPerfect. Možná by stálo za to prodávat ho samostatně. Kdo má poslední dvě verze balíku, sahat do peněženky nemusí.