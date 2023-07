Nový web si na Wixu vygenerujete jen s pomocí chatbota

Co očekávat od tvůrce webových stránek v roce nabitém umělou inteligencí? Přesně takovou otázku si položila společnost Wix a vytvořila nástroj AI Site Generator, který umožňuje kompletní tvorbu webu na základě textových požadavků. Fungování popisuje třeba i magazín The Verge.





Nejedná se o žádnou jednoduchou utilitu, služba dokáže generovat web s kompletní domovskou stránkou, dalšími záložkami, textem a obrázky. Mimo to dokáže AI vytvořit také systém rezervací nebo upravit web pro specifické potřeby uživatele.

Spoluzakladatel a generální ředitel Wixu Avishai Abrahami k představení řekl: „AI Site Generator využívá naši odbornost a téměř desetileté zkušenosti s AI k vyladění modelů tak, aby generovaly vysoce kvalitní obsah, na míru šitý design a rozvržení. Provedli jsme mnoho testů a vedli jsme mnoho hloubkových rozhovorů s uživateli, abychom si byli jisti, že přinášíme skutečnou hodnotu. Proto jsme se rozhodli to udělat teď.“.

Nástroj pro generování webových stránek ještě není naplno implementován do systému, nicméně Avishai slibuje, že to nebude tak dlouho trvat. Co si už nyní mohou uživatelé vyzkoušet, je generování textu přímo v editoru (s využitím ChatGPT), generování šablon nebo domén. Vše samozřejmě s pomocí AI.