WinOptimizer Free: Sbírka nástrojů, které by měly postavit počítač zase do pozoru

Německá softwarová firma Ashampoo se může chlubit již 26. verzí svého programu WinOptimizer. To, že náš počítač po nějaké době nebude makat tak svižně jako na začátku, ví asi každý. Samotné Windows mají do dokonalosti daleko, navíc většina z nás neustále něco instaluje a zase maže, z pevného disku se prostě po delším čase stává něco jako déle využívaný sklep – něco se tam ještě vejde, ale žádný zázrak to nebude.





No a právě na podobné případy jsou určeny programy, jako je WinOptimizer. Tentokrát se ale podíváme na jeho ořezanou verzi, která je zdarma. Na první pohled zaujme bohatou nabídkou jednotlivých funkcí, které jsou uchované pod graficky lehce nepřehledným rozhraním. Stejně jako dříve si můžeme zvolit mezi světlou a tmavou grafickou úpravou.

Oproti plné verzi toho dost chybí

WinOptimizer poslouží jako sbírka všemožných nástrojů, které by měly postavit náš počítač zase do pozoru. Je jich tolik, že je zbytečné je všechny vyjmenovávat, ostatně většinou jsou to staří dobří známí, od možnosti bezpečně mazat soubory až po opravy Registry nebo mazání stop po brouzdání na netu. Najdeme zde ale i možnosti zakódování souborů statistiku všeho, co nám na počítači běží.

Verze zdarma je pochopitelně výrazně ořezaná, takže v porovnání s plnohodnotnou verzí (která stojí 1 340 Kč) toho chybí dost. Zmínil bych zejména čištění počítače v reálném čase, modul pro zrychlení výkonu a možnost nastavení chvíle, kdy se nám aplikace spustí. Ostatní aplikace fungují spolehlivě, ale většinou jsou (i když často jednotlivě) součástí jiných softwarů, které již na počítači pravděpodobně máme.

Podobné programy většinou vzbuzují poněkud kontroverzní pocity. Někomu vadí, že většinu jednotlivých aplikací již na počítači máme, jiní zase remcají, že automatické zásahy nejsou kvalitní a někdy počítač spíše, pokazí než zlepší. To nám tady hrozit nebude, ale zase tak moc toho do ruky nedostaneme. Na druhou stranu je to ale zadarmo, takže no nekupte to.