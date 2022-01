Windows 10X, Periscope, Minecraft Earth… Co nás opustilo v roce 2021?

Nebyly to ale v roce 2021 jenom novinky a zajímavé události, které nás potkaly. Rok 2021 také přinesl často i velmi smutná loučení. Loučili jsme se nejen s produkty, které staly doslova legendou a které si spousta uživatelů velmi oblíbila, ale i s těmi, které by se daly zařadit spíše do kategorie nepříliš povedených experimentů či produktů, o jejichž existenci většina uživatelů neměla ani potuchy.

Projekty pohřbené firmou Google

V bezprecedentní a nemilosrdné likvidaci projektů, které se postupem času ukazují jako zbytečné, se firmě Google nevyrovná snad žádná jiná firma. V roce 2021 se sice žádná velká překvapení nekonala, nicméně i tak firma Google některé své projekty bez skrupulí vyřadila.

Firma se tak zbavila projektu pro přeposílání textových zpráv pro službu Google Voice, i když podle všeho na vině byli spíše než firma Google sami mobilní operátoři, kteří přeposílání zpráv začali blokovat. Koncem roku 2020 (tedy téměř v roce 2021) byl vyřazen Google Home Max a v říjnu 2021 pak skončil Plex, což byl pokus ve spolupráci s Citibank, který se týkal možnosti zřízení a provozování bankovních služeb na mobilních zařízeních. Tento projekt byl sice ohlášen, ale nikdy nebyl spuštěn.

Google Loon, projekt internetových balónů, který byl firmou představen v roce 2018, obrazně řečeno odplul někam k dalekým obzorům a už se nikdy nevrátil. Stejně tak to vzdala i mobilní aplikace Google Shopping a Feedburner, služba společnosti Google pro správu RSS, přešla do režimu údržby, a služby, jako je přihlášení k odběrům e-mailů nebo pokročilá analytika, byly ukončeny. Službu Feedburner sice můžete zatím stále používat, ale nikdo neví, jak dlouho to tak zůstane?

Na novějších telefonech již nefunguje Android Auto, protože byl nahrazen Asistentem Google, přesněji řečeno jeho režimem pro jízdu. Google Play Movies and TV se definitivně uklidil ve prospěch YouTube a Google také přestal prodávat hardware Cardboard – upřímně řečeno, tento projekt byl vždycky tak trochu spíše hezkým snem, než aby jej bylo možné brát vážně.

Krátký život měl také Google FLoC, nejkontroverznější experiment společnosti za poslední roky. Oficiálně zatím sice není úplně mrtvý, nicméně v původním pojetí se Google FLoC už nevrátí. Na základě zpětné vazby poskytnuté uživateli namísto toho Google plánuje jeho přepracování.

V uplynulém roce 2021 však toho ve firmě Google odešlo více, než bychom zde mohli publikovat. Pokud vás zajímají další produkty firmy Google, které byly donuceny k odchodu, pak se podívejte na web Killed By Google.

Office pro Android na Chromeboocích

V roce 2021 se firma Microsoft rozhodla, že používat jeho aplikace pro Android na Chromeboocích už prostě není dobrý nápad. Společnost nyní uživatele Chromebooků odkazuje na webové aplikace Office s tím, že nabízejí optimálnější prostředí pro notebooky než aplikace pro Android.

Alienware Graphics Amplifier

Proměna notebooku ve výkonný herní počítač překvapivě není s externí jednotkou GPU nijak obtížné. Firma Dell byla jednou z prvních, která se do těchto DIY herních sestav vrhla se svým eGPU dokem Alienware Graphics Amplifier – tento experiment ale v roce 2021 skončil.

Jako první si tuto skutečnost uvědomil server The Verge, když si všiml, že v novějších noteboocích chybí proprietární port společnosti Dell, který Graphics Amplifier vyžaduje. V současnosti se pro připojování externích GPU k notebookům naprosto běžně používá Thunderbolt, takže odchod popisovaného eGPU od firmy Dell není nijak překvapivý. Co takhle učinit alespoň tichou vzpomínku na Alienware Graphics Amplifier jakožto průkopníka v oblasti eGPU?

Windows 10X

Firma Microsoft si po určitou relativně krátkou dobu myslela, že by nebylo od věci vytvořit ořezanou verzi systému operačního systému Windows nazvanou Windows 10X – tato verze měla být určena pro zařízení se dvěma obrazovkami (speciálně pro Surface Neo, skládací tablet se dvěma obrazovkami). Později byl operační systém Windows 10X zacílen na zařízení s jednou obrazovkou a považován za potenciální náhradu Windows 10 v režimu S.

Teď už ale neplatí ani toto. Operační systém Windows 10X ztratil svou jedinečnost a byl integrován zpět mezi klasické edice operačního systému Windows a zřejmě posloužil jako základ pro grafický návrh Windows 11. (To pravděpodobně vysvětluje, proč je v Hlavním panelu operačního systému Windows 11 takový nepořádek.)

Periscope odkázán do hlubin

Co se týče ukončování a odchodu nejrůznějších produktů, pak v tomto ohledu nezaostala ani firma Twitter, která rovněž v roce 2021 ukončila jeden ze svých projektů – konkrétně projekt Periscope. Tento projekt ukončil svou činnost v březnu 2021. Periscope, který Twitter koupil v roce 2015 v reakci na upstart projekt Meerkat, byla aplikace, která vám umožňovala v reálném čase streamovat svůj život na Twitter.

Navzdory vřelému počátečnímu přijetí byla tato aplikace po několik let v podstatě neviditelná, a firma namísto ní upřednostňovala službu Twitter Live. V roce 2021 se nadvláda Twitter Live potvrdila oficiálně a Periscope upadl v zapomnění.

Oculus Rift S

V letošním roce skončila i poslední náhlavní souprava (headset) Oculus, která musela být připojena k počítači. Oculus Rift S zmizel z proto-metaversa a zanechal po sobě své příbuzné, kteří již k počítači připojeni být nemusí a kteří nabízejí i konzistentnější zážitek – typickým příkladem takového zařízení pro virtuální realitu je Oculus Quest 2 s obrazovkami s rozlišením 2K a obnovovací frekvencí 90Hz.

Podpora verze Rift S ovšem bude ještě několik let zajištěna, takže pokud tuto verzi vlastníte, pak byste měli toto zařízení určitě využívat na maximum, a to do okamžiku, než se vám z něj stane jen další zbytečná věc, která jen zabírá místo a k ničemu jinému není.

Disky SSD Optane pro stolní počítače

Intel se v roce 2021 rozloučil se svými velmi rychlými disky Optane, které využívají standardní porty PCIe. Pro všechny fanoušky počítačových technologií je to tak trochu důvod ke smutku, ale vzhledem k představení druhé generace disků NVMe SSD pro rozhraní PCIe 4.0 dosahujících vysokých rychlostí to není žádná až tak velká katastrofa.

Minecraft Earth

Byl to vskutku velmi vydařený nápad: Přenést Minecraft do reálného světa, podobně jako tomu bylo v prvních demoukázkách Hololens, ale místo náhlavní soupravy zde měl být mobilní telefon. Nápad se bohužel nikdy neujal, a to zejména díky pandemii, která bránila lidem v cestování po světě. A tak v roce 2021 Minecraft Earth zamířil do věčných lovišť.

LG opouští Android

Firma LG se rozhodla, že už nemá žádný smysl pokoušet se dále prosazovat v segmentu mobilních telefonů, a v roce 2021 ukončila výrobu své řady telefonů s operačním systémem Android. Firma LG během posledních let sice vyrobila několik pěkných modelů, přesto ale měla pocit, že bude lepší vkládat svoji energii do jiných segmentů, jako jsou například oblasti chytré domácnosti, robotiky, umělé inteligence nebo komponentů pro elektromobily.

Ořezávání Applu

Firma Apple loni v březnu uvedla, že se vzdá veškerých svých ambicí, které měla v segmentu chytré domácnosti s plnohodnotným modelem Apple HomePod a místo toho se zaměří na cenově dostupnější HomePod Mini. Tentýž měsíc se společnost rozloučila také s počítačem iMac Pro a mnozí očekávali, že jeho místo zaujme počítač typu „vše v jednom“ založený na počítači iMac M1. K vidění byl pouze 24palcový iMac M1, bohužel nic výkonnějšího dosud nepřišlo. Proslýchá se ovšem, že se v roce 2022 objeví iMac Pro M1.

Další hromada odchodů

V roce 2021 nás zaujalo i několik dalších technických vymožeností, které se bohužel neujaly, a tak míří do zapomnění. Firma Logitech se vzdala svého dálkového ovladače Harmony Remote, doslova umřela i služba Yahoo Answers a PlayStation Store přestal prodávat filmy a televizní pořady. Také služba Amazon Pantry zestárla a přesunula vše na Amazon Fresh a první dvě nejstarší čtečky Kindle, které se při získávání obsahu spoléhaly na mobilní internetové připojení pomocí technologií 2G/3G, zase ztratily podporu.

Rande s osudem

Několik firem mimochodem nechalo nahlédnout do svých plánů a naznačilo, která zařízení, aplikace, služby či technologie odejdou z tohoto světa v nejbližších následujících letech. Firma Microsoft se nechala slyšet, že v roce 2025 pošle do důchodu operační systém Windows 10. Firmy Verizon a AT&T se v roce 2022 vzdají sítí 3G a rok 2022 bude také konečnou pro internetový prohlížeč Internet Explorer, který byl pro World Wide Web požehnáním i prokletím.

Nezapomeňte si proto připít na všechny technologie a služby, které nás opustily v roce 2021. A současně počítejte s tím, že se s některými technologiemi, které jsme měli rádi, bezpochyby rozloučíme i v roce 2022.