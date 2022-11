Vytvořte si vlastní poštovní krabice a popadněte další z marketingových příležitostí za pačesy

Vysoký standard balení zásilek vaši zákazníci ocení

V businessu existuje jedno základní pravidlo, které by mělo znát a ctít vedení nadnárodní korporace stejně jako kterýkoliv drobný podnikatel. Tím pravidlem je, že pokud chcete, aby bylo vaše podnikání konkurenceschopné, musíte své klientele nabídnout něco unikátního. A většinou se jedná o výjimečnou kvalitu služeb a super servis od A do Z.





Pokud je součástí vašeho živobytí také odesílání zásilek klientům, neměli byste proto zapomínat ani na tento krok. Nechte si pro firemní zásilky vytvořit vlastní poštovní krabice na míru a dolaďte tak celý proces k dokonalosti. Kromě toho, že kvalitní a stylový obal zboží potěší zadavatele objednávky, se informace o vaší firmě dostanou do ruky spoustě dalších lidí. Jde tak o velice efektivní marketingovou strategii.

Vytvořte si firemní zásilkové krabice zcela podle sebe

Zásilková krabice by měla být zajímavá pro oko, ale také stabilní a pevná. Proto by vám tiskárny měly nabídnout možnost výběru z co nejkvalitnějších kartonů.

Za optimální gramáž kartonu se považuje 250 až 350 g/m2. Volit můžete z různých velikostí i barevných provedení krabic. Od oboustranně bílého či hnědého kartonu až k barevně nakombinovanému. Profi tiskárny, jako je třeba tato: https://justprint.cz/postovni-krabice, dokonce nabízejí možnost výroby poštovní krabice v nestandardní velikosti zcela podle vašich potřeb.

Potisk vaším obsahem je povětšinou jednostranný a řeší se spíše jeho rozvržení. I tady máte na výběr hned několik možností potisku jedné nebo více stran. Pokud stojíte o přímo luxusní vzhled vašich krabic, nebojte se v objednávce navolit jednu z povrchových úprav. Na výběr máte nejčastěji zušlechtění prostřednictvím matné či lesklé fólie a parciálního UV laku. Doporučujeme dát přednost nelepeným krabicím, které během krátké doby jednoduše složíte.

Jak by personalizovaná poštovní krabice měla vypadat?

Prvním krokem na cestě za precizně vyrobenými krabicemi, které budou perfektně reprezentovat vaše podnikání, je výběr správné tiskárny. Mělo by jít o moderně působící profesionální tiskárnu. Právě tady totiž obvykle pracují odborníci na slovo vzatí a právě tady narazíte na inovativní technologie zajišťující extra kvalitu materiálu i tisku. A jak by měla vaše poštovní krabice vlastně vypadat?

Jde především o to, aby si lidé už na první pohled všimli kvalitního obalu zásilky a spojili si jej s vaším jménem. Proto na poštovní krabice vkusně umístěte vaše hlavní logo i název tak, jak vás běžně reprezentují. A to i v případě, že se rozhodnete si nechat vyrobit krabice u speciálních příležitostí jako jsou Vánoce, Valentýn, Black Friday nebo třeba výročí založení vaší firmy. Logo a jméno by mělo být neměnné a viditelně umístěné na největší ploše krabice.