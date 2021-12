Předcházející díl

Jak obnovit data z interního pevného disku nebo disku SSD, který právě odešel do věčných lovišť? A co když se operační systém Windows dostane do takového stavu, kdy je naprosto nepoužitelný, popřípadě co když jej vůbec nelze spustit?

Obnovení ze zálohy

Pokud se operační systém Windows dostane do beznadějného stavu, pak jej můžete obnovit z bitové kopie, kterou jste si dříve vytvořili. Nejprve se ale musíte dostat pro speciálního prostředí pro obnovení. K tomu můžete využít jednu z následujících tří možností:

Pokud jste stále schopni spustit operační systém Windows: Klepněte do nabídky Start > Nastavení > Aktualizace a zabezpečení. V panelu v levé části pak klepněte na položku Obnovení a následně stiskněte tlačítko Restartovat hned.

Pokud nelze spustit operační systém Windows a máte k dispozici disk pro opravu systému: Vložte disk do optické mechaniky a z něj spusťte počítač. Jamile se objeví výzva: „Press any key …“, stiskněte libovolnou klávesu. Poté vyberte jazyk.

Pokud nelze spustit operační systém Windows a máte k dispozici jednotku pro obnovení: Připojte do portu USB počítače vyměnitelný disk USB, z něhož jste dříve udělali jednotku pro obnovení a spusťte z něj váš počítač. Pokud se váš počítač odmítne spustit z vyměnitelného disku USB a pokusí se spustit operační systém Windows, pak počítač restartujte a při startu počítače přejděte do obrazovky BIOS Setupu (obvykle funguje stisk klávesy F2, v opačném případě se podívejte do příručky k základní desce nebo k počítači). Zde vyhledejte sekci věnovanou zavádění operačního systému (obvykle se jedná o sekci s názvem Boot nebo Boot Order). Po zavedení operačního systému z vyměnitelného disku USB pak zvolte jazyk.

Jakmile máte na počítači spuštěno v prostředí pro obnovení, pak vyberte možnost Odstranit potíže a následně volbu Obnovení z bitové kopie systému. Poté postupujte podle pokynů.