Předcházející díl

Jak obnovit data z interního pevného disku nebo disku SSD, který právě odešel do věčných lovišť? A co když se operační systém Windows dostane do takového stavu, kdy je naprosto nepoužitelný, popřípadě co když jej vůbec nelze spustit?

Vytvoření bitové kopie v operačním systému Windows 10

1. Připojte ke svému počítači externí pevný disk – měl by na něm být dostatek místa pro uložení veškerého obsahu vašeho interního pevného disku. Pro tento účel doporučujeme velmi vydařený externí pevný disk WD My Passport 4 TB. Ujistěte se, že má operační systém Windows možnost k tomuto disku přistupovat.

2. Nyní ve Windows 10 otevřete okno Ovládací panely > Zálohování a obnovení (Windows 7) – popiskem Windows 7 se vůbec nezabývejte.

3. V levém horním okraji okna klepněte na odkaz vytvořit bitovou kopii systému.

4. V následujícím okně zkontrolujte, že máte vybrán disk, na nějž chcete ukládat zálohu (nebo naopak vyberte možnost uložení zálohy na disky DVD či do sítě).

5. Klepněte na tlačítko Další a ujistěte se, že máte vybrán disk C: (popřípadě i další disky, pokud je chcete zálohovat také), a stiskněte tlačítko Spustit zálohování.

Celý proces zálohování může trvat klidně i několik hodin. Při zálohování sice můžete pokračovat v práci, nicméně osobně doporučujeme zálohování spouštět každý den na konci pracovní doby, aby proces zálohování nic nezpomalovalo.

Po dokončení zálohování se objeví dotaz, zda budete chtít vytvořit disk pro opravu systému. Pokud má váš počítač optickou mechaniku, pak si tento disk určitě vytvořte.

V opačném případě si vytvořte jednotku pro obnovení. Připojte k počítači prázdný vyměnitelný disk USB, spusťte z okna Ovládací panely nástroj Obnovení, kde klepněte na odkaz Vytvořit jednotku pro obnovení a dále postupujte podle pokynů. Tato jednotka vám pomůže v okamžiku, kdy budete potřebovat obnovit systém z bitové kopie.

Pokračování textu zde