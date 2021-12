Jak obnovit data z interního pevného disku nebo disku SSD, který právě odešel do věčných lovišť? A co když se operační systém Windows dostane do takového stavu, kdy je naprosto nepoužitelný, popřípadě co když jej vůbec nelze spustit?

Ano, pravdou je, že vždy můžete operační systém přeinstalovat, resp. nainstalovat jej na disk celý úplně znovu. Jenomže po instalaci operačního systému musíte na disk doinstalovat všechny programy, které používáte a také celý operační systém i s aplikacemi nastavit tak, abychom jej dostali do podoby, na kterou jsme zvyklí.

Jaká je to naproti tomu výhoda, když máte k dispozici nedávno vytvořenou bitovou kopii, ze které obnovíte operační systém se všemi aplikacemi a nastaveními doslova za několik minut!

Bitová kopie versus záloha souborů

Při vytváření zálohy pomocí bitové kopie se zálohuje na pevném disku úplně všechno, a to včetně diskových oddílů a spouštěcího sektoru. Bitoví kopie je jediná možnost zálohy, která vám uchová aktuální stav operačního systému Windows včetně všech programů a nastavení. Nepleťte si bitovou kopii se zálohou souborů, která vytváří kopie pouze datových souborů (dokumentů, obrázků, tabulek apod.).

Pokud porovnáme bitovou kopii se zálohováním souborů, pak zálohování souborů je daleko důležitější. Jde o to, že přeinstalovat operační systém Windows i aplikace můžete prakticky kdykoliv, naproti tomu, pokud se ztratí firemní dokumenty nebo rodinný archiv fotografií, pak pokud nemáte jejich zálohu, jsou pryč navždy. Svoje dokumenty, obrázky a ostatní datové soubory byste měli zálohovat každý den.

Bitová kopie vás naproti tomu prostě a jednoduše chrání před nutností cokoliv přeinstalovávat. Bitovou kopii doporučujeme vytvářet třikrát až čtyřikrát za rok a ukládat ji na externí disk. Pojďme se nyní podívat, jak takovou bitovou kopii vytvořit ve Windows 10.

