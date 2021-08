Vytvořte si svůj vlastní vysoce výkonný přenosný disk SSD

Pokud pokukujete po některém z výkonných přenosných SSD disků známých značek, ale nechce se vám za ně platit často přemrštěné ceny, pak si jednoduše postavte vlastní. Ano, je to tak – pokud si postavíte vlastní přenosný disk z hotových komponent, získáte disk o stejném výkonu, ale obvykle za nižší cenu.

Jaký typ disku SSD byste si měli zvolit?

Ze všeho nejdříve budete vybírat kryt disku USB SSD. Ten snadno najdete například na internetových stránkách Newegg nebo Amazon nebo i v jiných obchodech s elektronikou, a to za cenu v rozpětí od 10 do 50 USD. Než se ovšem vrhnete na vlastní nákupy, potřebujete vědět, jaký druh krytu si vůbec koupit. V tomto směru však hodně záleží na tom, jaký disk SSD do tohoto krytu budete umisťovat.

K dispozici jsou SSD disky SATA o velikosti 2,5 palce – příkladem za všechny může být třeba disk SK Hynix Gold S31. Tyto disky nabízí velmi slušné přenosové rychlosti přibližně 560 MB/s při čtení, ale dlužno přiznat, že disky v provedení SSD M.2 PCIe nebo NVMe jsou rychlejší.

Pokud si tedy budete chtít vytvořit vlastní přenosný disk USB, který má konkurovat špičkovým přenosným diskům SSD známých značek, budete potřebovat kryt SSD PCIe nebo NVMe. Vzhledem k tomu, že oba typy lze vyrobit stejně snadno a obvykle bohatě vystačíte s 2,5palcovým diskem SSD, zaměřím se pouze na disk v provedení NVMe.

Pokud váháte, jaký disk SSD byste si pro vytvoření přenosného disku SSD měli pořídit, máme pro vás z každé skupiny jednoho kandidáta.

V tomto článku budeme vyrábět přenosný disk SSD, v němž použijeme kryt Asus ROG Strix Arion (aktuálně jej lze sehnat na Amazonu za cenu 54 USD). Zvolili jsme jej hlavně proto, že má i RGB, takže celý přenosný disk bude nejen funkční, ale i dostatečně efektní! Vzhledem k tomu, že uvnitř bude disk SSD SK Hynix Gold P31 NVMe, bude možné využít maximální přenosovou rychlost, kterou nabízí rozhraní USB 3.2 Gen 2, což je okolo 1 GB/s. Podobně jako všechny disky USB, bude i náš přenosný disk zpětně kompatibilní s USB 3.0 a USB 2.0. Navíc se výše zmiňovaný kryt se dodává s kabely USB-C i USB-A.

Výroba přenosného disku SSD

Nyní, když máte vybrány a pořízeny všechny součástky, se můžete pustit do vlastní tvorby disku.

1. Než začnete disk vyrábět, nejprve se dotkněte nějakého kovového předmětu, například kovové nohy od nábytku, abyste z těla odvedli případnou statickou elektřinu.

2. Nyní budete potřebovat kryt a nástroj, který k němu byl přiložen. Nástroj na otevření krytu zasuňte do malého otvoru v blízkosti portu USB a kryt otevřete. Následně kryt odložte stranou a snažte se nedotýkat lepivých teplovodivých podložek nacházejících se na víku. Teplovodivé podložky odvádějí teplo z vysoce výkonného disku SSD do hliníkového těla a pomáhají tak udržovat výkon disku.

3. Odšroubujte stříbrný upevňovací šroub nacházející se uvnitř krytu. Pokud je příliš utažený, uvolněte jej pomocí rukověti nástroje přiloženého ke krytu zmiňovaného výše.

4. Nyní vezměte do ruky disk SSD M.2 a vložte jej pod úhlem 15 stupňů do slotu v krytu. Strana obsahující nálepky je obvykle horní částí disku a strana, která se vkládá, je ta, na které se nachází odhalené kontakty s výřezem. Upevňovací šroub pak bude přidržovat tu část disku, která obsahuje výřez ve tvaru půlkruhu.

5. Vložte disk do krytu. Postupujte jemně, ale zároveň pevně, a vkládejte disk do krytu tak dlouho, dokud vám zlaté kontakty nezmizí z dohledu. Nyní vezměte zajišťovací šroub a zasuňte jej do půlkruhového zářezu nacházejícího se na disku M.2. Nakloňte disk směrem dolů a pevně zašroubujte zajišťovací šroub.

6. Vezměte kryt skříně a zarovnejte jej podél okraje směrem od portu USB. Poté jej přiklopte na své místo. Pokud se vám to nebude dařit, ujistěte se, že máte disk umístěn v zářezu zajišťovacího šroubu, a ne pod ním.

7. Když je víko nasazené, nasaďte ochranu tohoto víka vyrobenou z gumy a vezměte si kabel, který budete chtít použít. Pokud chcete, aby disk pracoval na maximální výkon, pak použijte kabel se dvěma konektory USB-C. Použitý disk Gold P31 může dosahovat vyšších rychlostí, než jaké nabízí USB, takže v našem případě jsme omezeni krytem a nikoliv diskem.

Nezapomeňte ovšem, že disk a kryt nejsou jediné věci, které určují, jak rychle můžete přesouvat soubory. Záleží také na portu, ke kterému disk připojíte. Obecně platí, že nejvyšších rychlostí dosáhnete u většiny notebooků nebo stolních počítačů, které umožňují připojit konektor USB-C. U počítačů vybavených pouze starším, nicméně mnohem rozšířenějším konektorem USB-A, mohou obecně být přenosové rychlosti různé, takže můžete zaznamenat jak velmi pomalý, tak velmi rychlý přenos.

Formátování přenosného disku SSD

Nyní nám zbývá ještě jeden krok, kterým zajistíte, aby tento disk rozpoznal operační systém Windows a dokázal s ním pracovat.

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a z nabídky, která se zobrazí, vyberte položku Správa disků. Aplikace Správa disků vám zobrazí všechny disky aktuálně připojené k počítači, přičemž na jednom z nich (to bude ten váš nově připojený přenosný disk SSD) bude napsáno Nepřiřazeno. V tomto okamžiku se ujistěte, že jste omylem nevybrali hlavní disk počítače, který používáte, a ani jiný disk, který rozhodně nehodláte formátovat.

2. Klepněte pravým tlačítkem myši na disk s popiskem Nepřiřazeno a z nabídky, která se objeví, vyberte položku Nový jednoduchý svazek.

3. Stiskněte tlačítko Další a v okně, které se objeví, vyberte požadovanou velikost svazku. Operační systém Windows by měl ve výchozím nastavení použít veškerou dostupnou kapacitu disku. Nyní dvakrát klepněte na tlačítko Další , čímž disku přiřadíte odpovídající cestu a písmenko.

4. Nakonec se dostanete k oknu, které nabízí formátování oddílu. Klepněte na tlačítko Další a následně na tlačítko Dokončit. Operační systém Windows nyní vytvoří na disku diskový oddíl, který následně naformátuje a vytvoří tak novou diskovou jednotku.

A je to! Váš nový přenosný disk SSD je připraven k použití a navíc má ještě RGB, což není žádná samozřejmost.

Nicméně pokud jste se po přečtení tohoto článku rozhodli, že pro vás bude lepší si přece jen přenosný disk SSD koupit, pak pro vás mám čtyři tip na ty nejlepší externí disky: