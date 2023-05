Fake nebo fotografie? Vyhledávač Google ukáže, zda nalezený snímek je dílo umělé inteligence

Snímků, které vytvořila umělá inteligence, vznikají miliony denně. Aplikace typu Midjourney nebo Stable Diffusion jsou zároveň čím dál dokonalejší a obrazy, které uživatele s jejich pomocí vytvoří, jsou už v řadě případů nerozpoznatelné lidským okem od skutečně fotografie. U úvodní fotografie ale doufáme, že poznáte, že se reálný snímek nejedná.





Jednou z věcí, která by s rozeznáváním mohla pomoci, je nový nástroj, který hodlá během léta zavést do svého vyhledávání společnost Google. Nástroj se jmenuje „About this image“. Zatím ale podle všeho bude jen pro uživatele v USA. Firma to uvedla na svém blogu.

Rozeznáte fotografii od obrázku vytvořeného umělou inteligencí? Zkuste si náš test: